Doppio anniversario di nozze nella famiglia Papavero

In una giornata plumbea come quella odierna il sole “splendeva” ugualmente sulla chiesetta di Sant’Apollinare a Monte, a Serralta, per la gioia e l’emozione dell’evento che si stava celebrando. Solo visi radiosi e sorridenti fra quanti si sono radunati per le nozze d’oro di Domenico Papavero e Felicetta Apollinari e per le nozze d’argento di uno dei loro figli, Moreno, sposato da 25 anni con Azzurra Piccioni. Due anniversari di matrimonio nello stesso giorno, una coppia accanto all’altra, pronte a rinnovare insieme le rispettive promesse nuziali di fronte al Signore. Domenico e Felicetta, che tutti chiamano Ivana, si sono sposati esattamente il 16 maggio del 1971 in quella piccola chiesa di campagna: cinquant’anni fa, proprio lì! Dalla loro unione sono nati Silvia e Moreno, il quale ha pronunciato il suo “sì” ad Azzurra il 28 aprile 1996 nella chiesa dei Cappuccini. Così, quest’anno, data la coincidenza temporale, papà e mamma, figlio e nuora hanno voluto festeggiare insieme il loro anniversario, circondati dall’affetto dei propri cari e degli amici più stretti. Ha celebrato il parroco don Pacifico Marinà, pure lui emozionato non solo per la solennità del momento, ma anche per la straordinaria testimonianza d’amore che le due famiglie hanno dato e stanno dando nel loro cammino coniugale.

Agli sposi giungono le felicitazioni e gli auguri della figlia nonché sorella Silvia, col marito Marco, e di tutti i nipoti.

A loro si uniscono anche la comunità parrocchiale di Serralta e “Il Settempedano”.