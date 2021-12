Sios Novavetro mai doma: chiuso in vetta girone d’andata

La Sios Novavetro vince anche a Macerata, dove la squadra di casa – penultima in classifica con soli 3 punti – rinforza la rosa aggregando due giocatori della A3 al roster e parte fortissimo mettendo in seria difficoltà la formazione settempedana. Nel primo set la Sios incappa in una serie di errori che la costringono a rincorrere l’avversario. I time out di coach Pasquali non riescono ad aiutare la squadra e il risultato finale lo fissa Banca Macerata sul 25-21. Il secondo inizia sulla falsa riga del primo, la squadra gialloblu non riesce a trovare le proprie sicurezze, ma a metà set inizia l’apocalisse! Marinozzi, Rizzuto e Plesca cominciano a far impazzire gli avversari, sfruttando la direzione d’orchestra perfetta di capitan Muscolini, i centrali Sabbatini-Ferrara non fanno passare più niente a muro e il libero Amici difende anche l’impossibile. Così la Sios Novavetro riporta il risultato in parità con il parziale di 22-25. Niente e nessuno può fermare l’armata settempedana, che si prende anche il terzo set: 23-25.

Nel quarto parziale non c’è storia, una serie di float in battuta di Rizzuto piega gli avversari e la Sios Novavetro fugge, ammazzando il set e prendendosi 3 punti d’oro in chiave classifica, al termine di una partita spettacolare ad altissimo livello.

Si conclude così il girone di andata di serie C maschile e, contro ogni aspettativa, ma con enormi meriti, la formazione del coach Pasquali si trova al comando del girone B con 18 punti in compagnia della sambenedettese Happy Car Rsv (ma avanti grazie al quoziente punti).

Sabato prossimo partita difficilissima contro la Travaglini Pallavolo Ascoli al palasport di San Severino.