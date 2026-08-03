Tutto esaurito a Colpersito per Tozzi e Favata: tra fede, scienza, musica e sostenibilità

Un’atmosfera incantevole, un luogo intriso di storia e spiritualità e un pubblico delle grandi occasion che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il convento dei Cappuccini di Colpersito ha fatto da cornice alla seconda tappa settempedana della rassegna “Incanto Marche”, nell’ambito della decima edizione di RisorgiMarche, il festival musicale solidale, inclusivo e sostenibile che da dieci anni incontra i cammini delle comunità terremotate per farsene portavoce e diventarne un simbolo.

Protagonisti assoluti della serata sono stati il geologo, divulgatore scientifico e saggista Mario Tozzi e il sassofonista, clarinettista e compositore di fama internazionale Enzo Favata. Con lo spettacolo intitolato “Geografie Mistiche”, i due artisti hanno guidato gli spettatori in un viaggio affascinante lungo il sottile confine tra scienza e narrazione mitologica, accarezzato dalle improvvisazioni sonore dei fiati e dell’elettronica.

Dal diluvio universale all’isola di Atlante, dall’oracolo di Delfi ai Ciclopi: uno straordinario intreccio in cui il bisogno di sacro ha incontrato la scienza che lo ha magistralmente raccontato. Ammaliato da parole e note il pubblico presente ha avuto il piacere di vivere un incontro di straordinario spessore umano e culturale.

Mario Tozzi, noto per le sue appassionate battaglie ambientali e la capacità unica di raccontare la storia del nostro pianeta ed Enzo Favata, maestro della ricerca etno-jazz e delle sonorità d’avanguardia, hanno saputo incantare la platea trasformando la divulgazione in poesia.

In occasione dell’evento al convento di Colpersito, RisorgiMarche ha accolto anche la chiamata di CicloCinema, un cinema itinerante e totalmente sostenibile alimentato solamente dalle biciclette. Un gruppo di ragazze e ragazzi partito da Trento sta attraversando l’Italia in sella a circa 15 biciclette, facendo tappa nei piccoli paesi e organizzando ogni sera una proiezione alimentata pedalando, grazie all’impiego di ciclogeneratori e a un setup interamente mobile. Un format innovativo che unisce cinema, viaggio lento, rispetto per l’ambiente e incontro diretto con le comunità locali.

Per la presenza di Mario Tozzi ed Enzo Favata a San Severino, RisorgiMarche ha così pensato a qualcosa di veramente speciale: alimentare energeticamente lo spettacolo unendo la forza delle pedalate con l’energia dei pannelli solari. Un esperimento riuscito sul campo che ha dimostrato concretamente come la cultura e lo spettacolo possano farsi portabandiera della transizione ecologica.

La Città di San Severino da sempre porta fortuna alla rassegna di Neri Marcorè e Giambattista Tofoni, ed è stata scelta quest’anno per aprire il decimo anniversario della rassegna RisorgiMarche. Un decennio in cui i prati, i borghi e i luoghi dello spirito di San Severino hanno accolto artisti straordinari del panorama italiano e internazionale — da Jovanotti allo stesso Marcorè, Luca Barbarossa, Stefano Bollani, Niccolò Fabi, Lucio Corsi, Dargen D’Amico, Simone Cristicchi, fino a Ditonellapiaga e molti altri — suggellando un legame indissolubile con il territorio e la sua gente.