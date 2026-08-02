Settempeda, ecco i dirigenti e gli allenatori del settore giovanile biancorosso

La Settempeda è pronta per dare il via alla nuova stagione del settore giovanile, annata che come sempre sarà impegnativa ma anche stimolante. Confermati i numeri notevoli relativi ai ragazzi iscritti, adesso è il momento di concentrarsi sull’inizio degli allenamenti, in programma per fine estate, dopo aver sostenuto un lavoro duro e non semplice, ma terminato nel migliore dei modi e con soddisfazione da parte dei dirigenti, ovvero la composizione dei vari staff tecnici che dovranno guidare in campo i giovani calciatori biancorossi. Insomma, è tutto pronto per partire e presto i ragazzi potranno calcare il nuovissimo sintetico del “Tullio Leonori” dove i lavori stanno terminando. La Settempeda ha scelto la strada della continuità confermando praticamente in toto l’organigramma tecnico e dirigenziale, anche se non mancano le novità significative.

Da evidenziare, infatti, è l’ingresso tra i dirigenti di tre importanti e conosciute figure del calcio settempedano come Sandro Foglia, Filippo Sfrappini e Marco Travaglini che agiranno a stretto contatto con Federico Cardorani, confermato dirigente responsabile del settore giovanile.

Sono rimasti in biancorosso anche Piero Pispicia, come responsabile del settore agonistico, e Saverio Federici, come responsabile area motoria e attività di base. Tra le novità fra i tecnici menzioniamo Saverio Giachetta (preparatore dei portieri), Paolo Priori (responsabile area portieri), Edoardo Farroni (preparatore motorio), Marco Fabrizi (collaboratore tecnico per il gruppo degli Esordienti, è un ritorno), Alessandro Botta e Mattia Lullo (collaboratori tecnici per i gruppi Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici).

SETTORE GIOVANILE SETTEMPEDA 2026-2027

ORGANIGRAMMA TECNICO

Cardorani Federico (dirigente responsabile), Pispicia Piero (responsabile settore agonistico), Federici Saverio (responsabile attività di base e area motoria), Priori Paolo (responsabile area portieri), Giachetta Saverio (preparatore portieri), Farroni Edoardo (preparatore motorio), Ciciliani Laura (segretaria).

STAFF TECNICO

Piccoli Amici 2020-2021 e Primi Calci 2018-2019: Rapaccioni Nicola, Botta Alessandro e Lullo Mattia. Pulcini under 10 (2017): Crescentini Luca e Rapaccioni Nicola. Pulcini under 11 (2016): Sparapassi Carlo e Lullo Mattia. Esordienti under 12 (2015): Orlandani Filippo e Fabrizi Marco. Esordienti under 13 (2014): Pispicia Piero e Buratti Giacomo. Giovanissimi under 15 (2012-2013): Pispicia Piero e Buratti Giacomo. Allievi under 17 (2010-2011): Verdicchio Saverio e Orlandani Filippo.