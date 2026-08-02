Audax Settempedana, nuovo direttivo: Carlo Sfrappini resta presidente

Subito dopo il vernissage con l’apericena dello Javà, l’Asd Audax Settempedana ha provveduto a rendere noti i nomi della nuova dirigenza in vista della seconda stagione di vita in 3^ Categoria. Al vertice riconfermato Carlo Sfrappini con al suo fianco il vice presidente Simone Valenti. I consiglieri che supporteranno le figure apicali per il campionato 2026-27 sono: Marco Bambozzi, Qazim Baruni, Leonardo Cappellacci (attivo anche nella rosa di mister Palazzi in qualità di attaccante), Giacomo Governatori, Federico Mosciatti, Simone Panzarani, Vittorio Ranciaro e l’indimenticato bomber della Settempeda di… qualche anno fa Francesco Sfrappini. Fra le new entry spicca quella del dirigente accompagnatore e fulcro del magazzino Giuseppe Bonifazi. Motivazioni alle stelle per un gruppo coeso ed affiatato.

Luca Muscolini