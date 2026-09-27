Domenica Lube-Cisterna al palasport “Ciarapica”: ci saranno anche i “nazionali”

Sta per iniziare la fase cruciale della preparazione della Cucine Lube Civitanova, con l’arrivo dei nazionali e i test più delicati in programma.

Lunedì 28 settembre si apre la sesta settimana di attività. Un passaggio fondamentale, dato che martedì lavoreranno nel gruppo squadra i due nazionali canadesi reduci dalla Finale di Norceca, ovvero lo schiacciatore Eric Loeppky e il centrale Jackson Howe, ma anche i cucinieri usciti di scena agli ottavi di finale degli Europei: il centrale Antonin Klimes, lo schiacciatore Miran Kujundzic, lo schiacciatore Alex Nikolov, il palleggiatore Simeon Nikolov e l’opposto Maksym Tonkonoh. Quest’ultimo, a Civitanova da mercoledì scorso, finora si è allenato a parte. Da giovedì dovrebbero aggregarsi anche i due nazionali azzurri che hanno sfiorato l’approdo alle semifinali continentali, il capitano cuciniero Fabio Balaso e Mattia Bottolo.

La settimana di lavoro prevede l’allenamento congiunto a ingresso libero di mercoledì pomeriggio (ore 18) al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Yuasa Battery Grottazzolina, secondo faccia a faccia della preseason dopo il test di sabato all’Eurosuole Forum, e la prima amichevole cuciniera, fissata per domenica 4 ottobre (ore 17.30) al palasport di San Severino contro Cisterna Volley.

Un appuntamento fisso, quello del PalaCiarapica, per la Cucine Lube Civitanova dopo i faccia a faccia contro Modena nel 2024 e nel 2025.