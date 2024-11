Comprensivo “Tacchi Venturi”: eletto il nuovo Consiglio d’Istituto

Giornate intense al Comprensivo Tacchi Venturi di San Severino. Dopo l’esperienza per i piccoli alunni di Infanzia e Primaria della Festa dell’Albero, nella scuola diretta dalla professoressa Catia Scattolini è stato rinnovato il Consiglio d’istituto, che resterà in carica per un triennio. Il nuovo Consiglio d’istituto, composto da otto docenti, altrettanti genitori e due rappresentanti del settore Ata, dopo le elezioni avvenute nelle giornate di domenica e lunedì mattina scorsi, ha visto eletti i seguenti insegnanti: Martina Prosperi, Maria Giulia Medei, Silvia Sdrubolini, Dalida Dorici, Carla Claudi, Francesco Cerreti, Cristina Raggi e Danila De Santis. Riguardo alla componente Ata hanno svettato Michela Pediconi e Marina Fidanza. I genitori eletti sono risultati: Mauro Grespini, Laura Zagaglia, Francesco Setaro, Lisa Santinelli, Tiziana Ruggeri, Lorenzo Sticconi, Thomas Tacchi e Carolina Vicentini. Il più alto organo collegiale, con competenze amministrative, della scuola settempedana resterà in carica per il triennio 2024-2027.

Lu.Mus.