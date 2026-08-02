Una vita al servizio della comunità: San Severino festeggia i 45 anni di attività del dottor Aldo Bisello

Ci sono professioni che non sono semplici lavori, ma vere e proprie vocazioni capaci di intrecciarsi in modo indissolubile con la storia di un territorio e delle sue famiglie. È il caso del dottor Aldo Bisello, che in questi giorni taglia un traguardo straordinario: 45 anni di attività come medico di medicina generale, 45 anni come punto di riferimento per l’intera comunità settempedana.

Un percorso di vita e di professione prestigioso, iniziato con il massimo dei voti. Il dottore muove infatti i suoi primi passi accademici all’Università di Bologna, dove il 28 novembre 1978 consegue la laurea in Medicina e Chirurgia con lode e dignità di stampa, a testimonianza di un talento e di una passione brillanti fin dagli esordi.

Da lì, le prime preziose esperienze sul campo: dal servizio in caserma al lavoro all’interno di diverse cliniche private. Un percorso integrato da un solido bagaglio scientifico, coronato dalla specializzazione in Medicina interna, disciplina che gli ha sempre consentito di guardare al paziente nella sua totalità, con acume diagnostico, cogliendo sfumature cliniche con uno sguardo ampio e profondo alla complessità del soggetto.

A San Severino il suo impegno ha trovato l’autentica espressione del talento clinico, del suo sapere e saper fare. Per quattro decenni e mezzo, la porta del suo studio è rimasta aperta per generazioni di cittadini. Un’attitudine professionale costantemente distinta da due qualità rare e fondamentali: una scrupolosità impeccabile e un’attenzione profonda verso l’essere umano, prima ancora che verso il paziente.

In un’epoca in cui la medicina rischia spesso di farsi fredda e frettolosa, il dottor Bisello ha saputo preservare il valore dell’ascolto, della parola di conforto e del rigore scientifico, incontrando l’affetto di centinaia di famiglie.

A lui vanno gli auguri più sinceri da parte di tutta la comunità, dei suoi pazienti, dei suoi figli e familiari, con un immenso grazie per la dedizione, la cura e la passione dimostrate in tutti questi anni al servizio della salute pubblica.