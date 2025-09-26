Al palas contro Modena la Lube giocherà per la prima volta con le nuove maglie di gara

Conto alla rovescia per la prima amichevole ufficiale della preseason della Cucine Lube che debutta a San Severino con le nuove magliette della prossima stagione firmate Joma.

Il match è previsto per sabato 27 settembre (alle ore 17).

La Lube Civitanova dimezzata dall’assenza dei nazionali si ritroverà sotto rete con la Valsa Group Modena al PalaCiarapica. Quasi un déjà-vu, visto che le due squadre si incontrarono sullo stesso campo anche un anno fa per testare i meccanismi a fine settembre in un “classico” senza nulla in palio. Nel 2024 fu la Lube a dare la sensazione di essere più avanti con una vittoria autoritaria per 3-1, nell’evento che venne organizzato in memoria dell’imprenditore ed ex consigliere comunale Roberto Soverchia.

A confronto anche quest’anno due squadre con diversi “ex” incrociati in un palazzetto scoppiettante grazie al pubblico delle grandi occasioni atteso al palas dalla “San Severino Volley” che festeggia il suo 50° anniversario. Il tecnico Giampaolo Medei, così come i palleggiatori Mattia Boninfante e Santi Orduna, sfideranno il proprio passato. Sono attesi poi l’allenatore Alberto Giuliani, che ha guidato i cucinieri a prendersi titoli importanti, e lo schiacciatore Jacopo Massari. Sarà assente invece il centrale Simone Anzani, che in biancorosso ha vinto tantissimo e ora è impegnato nelle Filippine con la Nazionale azzurra.