Frati cappuccini: dal 30 luglio al 2 agosto la Festa del perdono a Colpersito

Dal 30 luglio al 2 agosto il convento dei frati minori cappuccini di San Severino ospita la Festa del perdono, un appuntamento che intreccia momenti di preghiera, riflessione culturale e iniziative aperte a tutta la cittadinanza.

Il programma prende il via giovedì 30 luglio alle ore 18.30 con l’incontro “Geografie mistiche”, che vedrà protagonisti Mario Tozzi ed Enzo Favata, in un dialogo dedicato al rapporto tra natura, spiritualità e territorio (ne riferiamo a parte).

La manifestazione proseguirà venerdì 31 luglio alle ore 21 con la liturgia penitenziale e le confessioni, seguite da un momento di fraternità, nel segno del significato più autentico della Festa del perdono.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello di sabato 1° agosto. Alle 18.30 sarà celebrata la messa, seguita da una cena comunitaria; alle 21 spazio alla serata “Francesco vs Francesco – Un viaggio tra parole e musica”, proposta dalla fraternità dei frati minori cappuccini e dall’Ordine francescano secolare per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Lo spettacolo offrirà un percorso che intreccia narrazione e musica, con l’obiettivo di rileggere la figura del Santo di Assisi attraverso linguaggi contemporanei. L’ingresso è libero.

La Festa del perdono culminerà domenica 2 agosto, nella solennità della tradizionale Festa del perdono di Assisi, con le celebrazioni eucaristiche in programma alle 8.30, 11.30 e 21.

Per tutta la durata della manifestazione i sacerdoti della fraternità saranno disponibili per il sacramento della riconciliazione, anche nei giorni precedenti e successivi alla festa, offrendo ai fedeli un’opportunità di incontro e di riflessione spirituale.