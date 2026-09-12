Nuova insegna al palasport dopo la manutenzione straordinaria da 420 mila euro

Una nuova insegna luminosa accoglie atleti, tifosi e cittadini all’ingresso del palasport comunale “Albino Ciarapica”. E’ questo il benvenuto in una struttura completamente rinnovata ed efficientata grazie a un intervento di manutenzione straordinaria che ha previsto un investimento complessivo superiore ai 420 mila euro.

L’opera è stata sostenuta attraverso un mutuo contratto con l’Istituto per il Credito sportivo, integrato per la quota restante da risorse dirette del bilancio comunale. L’esecuzione dei lavori, affidata all’impresa Simo Costruzioni di Camerino, ha consentito di restituire alla comunità un impianto sportivo moderno, sicuro e visivamente riqualificato, con interventi focalizzati principalmente sull’esterno e sulle coperture.

Dal punto di vista estetico e funzionale, le facciate dell’edificio presentano ora nuovi rivestimenti con pannelli lisci in finitura, affiancati dal rivestimento del volume centrale realizzato mediante pannelli grecati. Le finestre preesistenti sono state schermate con un’elegante lamiera stirata colorata, mentre l’intera perimetrazione è stata rifinita con nuove scossaline e bordature. Il restyling esterno è stato completato con la pulizia accurata e la tinteggiatura di tutte le superfici in calcestruzzo armato, donando un’immagine del tutto nuova e decorosa al complesso.

Fondamentali anche le opere di impermeabilizzazione e messa in sicurezza che hanno interessato i tetti del palasport. Nella sezione più elevata dell’edificio è stata installata una nuova copertura con struttura a volta a botte, mentre sul primo livello si è provveduto alla posa di una nuova membrana impermeabilizzante per prevenire qualsiasi infiltrazione.

Particolare cura è stata infine riservata agli standard di sicurezza: l’intervento ha compreso l’adeguamento della gabbia di Faraday alle normative vigenti in materia di protezione dai fulmini e l’installazione di moderne linee vita sia sulla copertura del primo livello sia sulla nuova volta a botte, garantendo la massima tutela per le future operazioni di manutenzione.

La nuova insegna rappresenta il coronamento finale di un progetto strategico di valorizzazione del patrimonio sportivo cittadino, volto a offrire alle associazioni locali e al pubblico uno spazio accogliente, efficiente e sicuro.