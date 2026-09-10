“Vecchio sarà lei!”: al Centro BluGallery incontro per sfatare miti e pregiudizi sull’età

Quando si diventa davvero vecchi? Una domanda semplice, quasi provocatoria, che apre però a una riflessione molto più ampia sul modo in cui viviamo il tempo che passa. È questo il punto di partenza del primo appuntamento della nuova serie di incontri aperti e gratuiti con gli specialisti del Centro medico BluGallery, in programma venerdì 18 settembre alle ore 15.

Il titolo scelto non lascia spazio a dubbi: “Vecchio sarà lei! Quando si diventa vecchi?”. Un invito a mettere in discussione definizioni, stereotipi e convinzioni che ancora oggi accompagnano l’idea di invecchiamento e che, spesso, non corrispondono più alla realtà.

La vita media si è allungata e con essa sono cambiate anche le aspettative e le possibilità legate all’età. Oggi invecchiare può significare continuare a coltivare interessi, imparare cose nuove, progettare il futuro, prendersi cura del proprio benessere e mantenere un ruolo attivo nella famiglia, nelle relazioni e nella comunità.

Nonostante questo, sull’avanzare dell’età continuano a pesare paure e luoghi comuni. L’incontro organizzato dal Centro medico BluGallery nasce proprio dalla volontà di affrontare questi temi senza preconcetti, mettendo al centro la persona e la sua esperienza.

Longevità, cambiamenti e nuove possibilità saranno quindi osservati da prospettive differenti, grazie al contributo degli specialisti del Centro medico BluGallery. L’obiettivo è aiutare a comprendere meglio ciò che accade con il passare degli anni e, soprattutto, fornire strumenti per affrontare i cambiamenti con maggiore consapevolezza.

A guidare scientificamente l’appuntamento sarà la dottoressa Benedetta Ferretti, specialista in Oncologia. La moderazione sarà affidata alla dottoressa Gabriella Winni Mazzoli, specialista in Pneumologia. Insieme a loro interverranno gli specialisti del Centro medico BluGallery in un confronto pensato per essere accessibile e rivolto a tutti.

Perché parlare di invecchiamento significa parlare anche di qualità della vita, prevenzione, benessere e possibilità. E significa forse, prima ancora, chiedersi se l’età anagrafica sia davvero sufficiente per definire chi siamo e cosa possiamo ancora fare.

L’appuntamento sarà dunque un’occasione per fermarsi a riflettere su una fase della vita che riguarda tutti, ma che ciascuno può vivere in modo diverso.

E dopo il confronto, spazio anche alla convivialità: a seguire è previsto un aperitivo.