Il ritorno di “Borghi aperti” con tappa al giardino storico monumentale Coletti

Ritorna l’appuntamento con “Borghi aperti”, la rassegna promossa da Noimarche che punta a valorizzare le eccellenze, la storia e i paesaggi dei comuni dell’entroterra marchigiano. Domenica 20 settembre la città di San Severino ospiterà una speciale tappa intitolata “Armonie e benessere nel giardino storico”, un pomeriggio interamente dedicato alla serenità, alla creatività e alla riscoperta dei sensi con una vera e propria immersione nella natura.

Cornice dell’iniziativa sarà il suggestivo giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti”, spazio verde cittadino che farà da sfondo a un percorso esperienziale tra suoni, movimento e manualità.

Questo il programma ufficiale: alle ore 16.30 ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso principale del giardino. A seguire laboratorio pratico e attività di origami. Alle 18 sessione di yoga e vibrazioni delle campane tibetane, accompagnata dalla luce del tramonto. Aperitivo finale con momento conviviale e degustazione.

Tutte le attività di benessere e laboratorio sono completamente gratuite. Per l’aperitivo finale è previsto un contributo di 10 euro.

Per garantire la migliore organizzazione dell’evento si richiede la prenotazione entro venerdì 18 settembre presso la Pro loco tel. 0733 638414 – email: proloco.ssm@gmail.com. Si raccomanda inoltre a tutti i partecipanti di portare con sé un tappetino da yoga oppure una coperta per poter svolgere comodamente le sessioni sul prato.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune in collaborazione con la Pro loco e con il circuito Noimarche, rappresenta un’occasione preziosa per vivere il patrimonio culturale e ambientale cittadino attraverso una fruizione lenta, sostenibile e rigenerante.