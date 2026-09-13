Matelica-San Giovanni Valdarno: basket d’alto livello per il 12° Memorial Greta Ortenzi

«Continuiamo a ricordare così la cara Greta Ortenzi. È una cosa bellissima, vi aspettiamo l’anno prossimo». Con un pizzico di commozione il sindaco Rosa Piermattei ha salutato a fine amichevole le ragazze dell’Halley Thunder Matelica e del San Giovanni Valdarno, splendide interpreti del basket di serie A2, intervenute ancora una volta al palasport Albino Ciarapica per commemora la memoria, sempre vivida, di una grande appassionata dello sport della palla a spicchi volata in cielo troppo presto.

Alla 12^ edizione è intervenuto anche padre Luciano Genga, sempre vicino al mondo dei giovani e paladino dello sport come momento di aggregazione, mentre l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, ha sottolineato: «Greta era una ragazza che faceva dello sport una ragione di vita. È stata e continua ad essere un esempio per tutti i giovani di San Severino».

I due quintetti femminili di A2 (Greta è stata anche una giocatrice della Thunder Basket ed è scomparsa nel 2012 all’età di 19 anni) si sono affrontati sui classici quattro tempi con punteggio distinto: Nel primo periodo si sono imposte le matelicesi di coach Alberto Matassini per 18-13, nel successivo hanno risposto le aretine per 16-13, cosicché si è andati all’intervallo lungo sul minimo vantaggio dell’Halley (31-29). Terzo quarto favorevole ancora al San Giovanni Valdarno per 20-17, ma a dare il colpo di coda al match sono state le matelicesi che nell’ultimo periodo hanno prevalso per 17-15, mettendo così di nuovo e definitivamente la freccia con lo score finale complessivo di 65-64.

Nel successivo post partita foto di gruppo generale delle atlete con la maglia del 12° memorial Greta Ortenzi, insieme ai genitori di Greta, Francesco e Donatella ed al fratello Ruggero, giovane pivot che ha vestito per anni la maglia della Sab Basket San Severino.

Luca Muscolini