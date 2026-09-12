Gita di fine estate ad Anagni e al castello di Fumone con gli amici di Colleluce

Una giornata tra storia, arte e convivialità. È quella vissuta domenica scorsa, 6 settembre, da oltre 50 partecipanti alla gita organizzata da Serenella Eugeni, infaticabile punto di riferimento della Confraternita di San Rocco e della frazione di Colleluce, con destinazione Anagni e il Castello di Fumone.

La comitiva è partita di buon mattino a bordo di un pullman per raggiungere Anagni, dove ha poi avuto modo di visitare liberamente il centro storico e alcuni dei suoi luoghi più significativi, tra cui la Cattedrale e Palazzo Bonifacio VIII.

Dopo la mattinata dedicata alla scoperta della città, il gruppo si è ritrovato a tavola per il pranzo al ristorante “Vittorio Emanuele”, basato su un menu tipico della tradizionale cucina ciociara.

Nel pomeriggio la comitiva si è trasferita a Fumone, dove era prevista la visita guidata nel celebre castello e nel borgo medievale.

Alla gita ha partecipato anche il parroco don Noè, che è fra l’altro assistente spirituale della Confraternita di San Rocco.

Particolarmente apprezzato è stato anche il momento conclusivo del viaggio. Durante il ritorno, infatti, il gruppo Colleluce – come ormai da tradizione – ha offerto a tutti i partecipanti la cena, con panini e affettati vari.

Un gesto che ha aggiunto un ulteriore momento di convivialità a una giornata già caratterizzata da amicizia e buonumore.