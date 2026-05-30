La Settempeda si racconta: inaugurato il Museum del Club allo stadio comunale

Mercoledì 27 maggio lo stadio comunale “Soverchia” si è vestito a festa per una giornata all’insegna della storia e del futuro.

Il pomeriggio è iniziato guardando al… futuro!

Alle 16.30, infatti, è stato protagonista il settore giovanile biancorosso, con i piccoli calciatori biancorossi pronti a scendere in campo per un momento conclusivo della stagione all’insegna del gioco e del puro divertimento.

L’appuntamento ha coinvolto i ragazzi e le loro famiglie, grazie anche a una merenda finale offerta dal Club.

Poi, un focus sul passato con l’inaugurazione ufficiale del Settempeda Museum, il nuovo spazio dedicato a una mostra permanente in cui vengono ripercorsi fatti, personaggi e aneddoti di un secolo di storia della Settempeda, fondata – come noto – nel 1925.

Tra cimeli, foto e ricordi, il Museum ripercorre i momenti che hanno fatto grande la Società sportiva di San Severino. L’esposizione è stata allestita sotto la tribuna coperta dello stadio e può essere visitata negli orari di apertura della segreteria. A curare il progetto sono stati il Comitato per il centenario – che ha chiuso così il programma di iniziative promosse per i 100 anni del Club – e lo storico del calcio Gabriele Cipolletta. Sono intervenuti, per il taglio del nastro, il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, il rappresentante della Figc Marche, Giancarlo Arriva, che ha portato il saluto della Federazione, e il presidente della Settempeda, Marco Crescenzi.

Presenti anche i membri del Comitato per il centenario, a cominciare dal presidente Federico Corvini, e una delegazione dei “Boys”, il gruppo organizzato di tifosi della Settempeda, che pure hanno uno spazio a loro riservato all’interno del Museum.

Nell’occasione “Il Settempedano” ha realizzato due interviste visibili al seguente link:

E’ stata, dunque, una festa di comunità per un sodalizio capace di guardare al passato per costruire il futuro.