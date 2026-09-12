Chiara Stefanelli e Pietro Paparelli felici sposi nella chiesa di San Giuseppe

Festa grande in casa Stefanelli. La bellissima Chiara, titolare del centro estetico L’Estetista di viale Bigioli, è convolata a nozze con il suo Pietro Paparelli. La cerimonia, avvenuta venerdì scorso nella centralissima chiesa di San Giuseppe, è stata officiata da padre Luciano Genga, sempre vicino al mondo dei giovani.

Per l’occasione non è voluta mancare neanche la prima cittadina settempedana. Il sindaco Rosa Piermattei ha infatti presenziato con tanto di fascia tricolore, a suggellare un momento di grande importanza e cristiana letizia per la nuova famiglia che si è venuta a costituire a San Severino.

Poi, festa grande al ristorante Villa Berta per la gioia dei genitori di Chiara, Stefano e Paola, dei fratelli Martina e Matteo e, da parte del neo sposo, mamma Santina con il saluto a distanza dell’indisponibile ma felicissimo babbo Andrea e le sorelle dello sposo Keti e Marina.

Agli splendidi sposi in look total white, nostri affezionati lettori, le felicitazioni vivissime della redazione de “Il Settempedano”.

Lu.Mus.