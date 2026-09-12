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Gli sposi con il sindaco Rosa Piermattei
Gli sposi con il sindaco Rosa Piermattei

Chiara Stefanelli e Pietro Paparelli felici sposi nella chiesa di San Giuseppe

in Cronaca 12 Settembre 2026 2,357 Visite

Festa grande in casa Stefanelli. La bellissima Chiara, titolare del centro estetico L’Estetista di viale Bigioli, è convolata a nozze con il suo Pietro Paparelli. La cerimonia, avvenuta venerdì scorso nella centralissima chiesa di San Giuseppe, è stata officiata da padre Luciano Genga, sempre vicino al mondo dei giovani.

Per l’occasione non è voluta mancare neanche la prima cittadina settempedana. Il sindaco Rosa Piermattei ha infatti presenziato con tanto di fascia tricolore, a suggellare un momento di grande importanza e cristiana letizia per la nuova famiglia che si è venuta a costituire a San Severino.

Poi, festa grande al ristorante Villa Berta per la gioia dei genitori di Chiara, Stefano e Paola, dei fratelli Martina e Matteo e, da parte del neo sposo, mamma Santina con il saluto a distanza dell’indisponibile ma felicissimo babbo Andrea e le sorelle dello sposo Keti e Marina.

Agli splendidi sposi in look total white, nostri affezionati lettori, le felicitazioni vivissime della redazione de “Il Settempedano”.

Lu.Mus.

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