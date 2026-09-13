Settempeda, la prima in casa finisce con una sconfitta: 2 a 1 per il Monturano

Settempeda così non va! Finisce male il debutto casalingo in campionato per i biancorossi che vengono battuti (1-2) da un ottimo Monturano che alla fine dei 90’ esce dal Soverchia con tre punti meritati. Successo dei fermani, il secondo consecutivo che vale il punteggio pieno in classifica e primo posto, frutto di una grande reazione dopo essere andati sotto (i gol tutti nella ripresa) sono stati trascinati da un indomabile Cuccù autore del bellissimo pari e che ha saputo dare fiducia ai compagni fino al gol decisivo di Pelliccetti che annulla la rete di Cicconetti e condanna una Settempeda bruttina che ha mostrato mancanze collettive soprattutto dopo essere andata avanti (13’ secondo tempo), momento in cui la squadra di casa è sparita dal campo mostrando difficoltà fisiche e mentali. Un pomeriggio dunque negativo che deve far riflettere per il prosieguo del campionato con i biancorossi che dovranno rimanere sereni e tranquilli, ma dovranno lavorare sodo per correggere quello che ha funzionato poco in questa giornata. Come si dice: testa bassa e pedalare.

La cronaca

Dopo il pareggio al primo turno, la Settempeda si presenta davanti al pubblico amico per l’esordio casalingo. Di fronte il Monturano, formazione di livello che non nasconde obiettivi importanti. Fermani con i migliori: capitan Ciaramitaro guida la difesa, Haxhiu in mezzo al campo, Bracalente sulla trequarti, Cuccù prima punta. Settempedani con l’undici di domenica scorsa con unica novità di Uncini come under al posto di Romagnoli. Primo tempo che riserverà poche emozioni. Regna l’equilibrio, anche se il Monturano appare più manovriero. Al 18’ un rimpallo favorevole permette a Cuccù di sterzare verso il centro dell’area da dove prova il sinistro rasoterra che esce debole e centrale. Al 24’ si vede la Settempeda con Uncini che da sinistra mette un pallone morbido in mezzo dove stacca Cicconetti che di gira di testa a fil di palo. Si arriva all’intervallo senza sussulti a parte un tentativo di Dutto dalla lunga distanza con palla non di molto sul fondo. Dopo pochi minuti della ripresa Pierantoni cambia: dentro Romagnoli e Cappelletti per Meschini e Brandi. Si vede una Settempeda più spigliata e convinta tanto che prende campo e attacca. Al 13’ i biancorossi vanno in vantaggio: Ceesay recupera palla e lancia subito in verticale Cicconetti che scatta sul filo del fuorigioco, arriva in area e poi piazza un rasoterra di destro preciso e vincente. Sembra mettersi per il meglio per i locali, ma è solo un’illusione. Il Monturano reagisce con forza e convinzione. I fermani macinano gioco trovando una Settempeda che va presto in difficoltà. Al 23’ c’è l’avvisaglia del pari con Cuccù che scatta in profondità, arriva davanti a Giachetta, prova a piazzare il destro ma il numero uno biancorosso intuisce e di piede ribatte. Passano, però, pochi secondi e l’1-1 è cosa fatta. Il disimpegno biancorosso è errato e la sfera capita a Cuccù che si inventa una traiettoria con il destro a giro perfetta che si infila sotto il sette alla sinistra dell’immobile Giachetta. Gli ospiti sentono che possono puntare addirittura al colpo grosso e proseguono con ritmo alto e manovre incisive. Al 32’ il neoentrato Ripani (classe 2008) trova lo spazio in mischia per concludere in diagonale con Giachetta che in tuffo blocca. Al 36’ il sorpasso del Monturano diventa realtà. Ancora Ripani al tiro rasoterra che viene deviato da Giachetta con il pallone che resta lì e Pelliccetti in scivolata anticipa tutti e lo sospinge in fondo al sacco. Colpita due volte, la Settempeda ha un sussulto di orgoglio e poco dopo crea un’ottima chance con una azione che nasce a sinistra e si conclude a destra in piena area dove Romagnoli può battere a rete a colpo sicuro e lo fa anche bene, ma Sandroni è veloce nel chiudere sul primo palo andando a deviare con la punta dl piede il sinistro del numero undici di casa. Nel finale i biancorossi si gettano in avanti, ma mostrano confusione e scarsa lucidità. Al 43’ il solito Cuccù (migliore in campo) sforna un assist di esterno destro davvero pregevole per Ripani che calcia in corsa con pallone che attraversa lo specchio della porta per spegnersi poi sul fondo. Siamo nel recupero e si registrano due occasioni, una per parte. La prima è per la Settempeda con Dutto che sugli sviluppi di un calcio piazzato si ritrova nei pressi della porta, ma tira male e alto; la seconda del Monturano con ripartenza condotta da Cuccù che lancia nello spazio De Carolis che giunge in area e prova a piazzare sull’uscita di Giachetta con il portiere biancorosso che sfiora mettendo in angolo. Corner che non si fa in tempo a battere perché arriva il triplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi. Vince il Monturano che festeggia mentre la Settempeda ingoia il boccone amaro e ora dovrà cercare immediato riscatto nella trasferta sul campo della Cuprense (sabato 19 ore 15.30).

Il tabellino

SETTEMPEDA-MONTURANO 1-2

MARCATORI: st 13’ Cicconetti, 24’ Cuccù, 36’ Pelliccetti

SETTEMPEDA: Giachetta, Brandi (6’ st Cappelletti), Uncini (28’ st Monachesi), Zappasodi, Pepi, Dutto, Ceesay, Pagliari, Meschini (6’ st Romagnoli), Bonifazi (22’ st Farroni), Cicconetti (37’ st Sfrappini). A disp. Giulietti, Codoni, Scocco, Paciaroni. All. Pierantoni.

MONTURANO: Sandroni, Luzi, Fabi (40’ st Cassetta), Haxhiu, Ciaramitaro, Manoni, Frinconi, Giuli (17’ st Pelliccetti), Cuccù, Bracalente (40’ st De Carolis), Ndreu (17’ pt Collini, 17’ st Ripani). A disp. Tosi, Goxhaj, Frinconi D., Rinaldesi. All. Fusco.

ARBITRO: Di Maio di San Benedetto del Tronto.

Note: ammoniti Manoni, Zappasodi, Ripani, Dutto. Angoli: 3-5. Recupero: pt 1’, st 5’

r.p.