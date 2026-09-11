Parma: Cristina Scoderoni e Fabio Tacchi al Salone del Camper con importante novità

La Rentalis sarà presente come ogni anno al Salone del Camper che si svolge da sabato 12 a domenica 20 settembre presso la Fiera di Parma.

Per questa edizione 2026 l’azienda settempedana sarà impegnata a presentare alcune novità.

La Rentalis, concessionaria unica della Marche per la Rimor, si affaccia nel settore autocaravan con altre due realtà molto importanti, oltre che leader nel settore in campo nazionale, ovvero la Blucamp e la Etrusco che nei prossimi mesi diventeranno partners della concessionaria settempedana, la quale potrà dunque commercializzare i veicoli delle due aziende.

Per l’occasione del salone, quindi, la Rentalis avrà modo di presentare agli appassionati i nuovi modelli per il 2027 e i due titolari – Cristina Scoderoni e Fabio Tacchi – saranno lieti di ricevere chi vorrà avere informazioni in merito presso gli stands delle due aziende dove sarà possibile conoscere ed ammirare i nuovi camper che verranno immessi sul mercato il prossimo anno (padiglione 3 Blucamp, padiglione 6 Etrusco).