Michela Bussolotto è la nuova presidente della Pro loco

Cambio al vertice della Pro loco: l’associazione turistica e culturale cittadina ha rinnovato le proprie cariche sociali eleggendo Michela Bussolotto nuova presidente. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, figura Marco Gianfelici. L’incarico di segretario è stato assegnato a Serena Volponi, mentre Vanessa Domizi ricoprirà il ruolo di tesoriere e Angelo Possanzini quello di magazziniere.

Il nuovo consiglio direttivo risulta inoltre composto dai consiglieri Luigi Gagliardini, Cristian Giovagnini, Edoardo Grillone, Gianna La Torre, Tanya Maltoni, Marco Perugini.

L’associazione prosegue così nel fondamentale percorso di promozione del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico del territorio, garantendo continuità nei servizi di accoglienza turistica e nell’organizzazione di manifestazioni a beneficio della comunità settempedana.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha espresso le proprie congratulazioni, a nome personale e dell’intera Amministrazione comunale, alla presidente uscente e alla nuova guida dell’associazione: “A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla presidente uscente Paola Miliani per il grande impegno, la dedizione e la passione dimostrate in questi anni alla guida della Pro Loco, portando avanti tantissime iniziative fondamentali per la vitalità della nostra città. Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidente Michela Bussolotto e a tutti i componenti del direttivo, certi che sapranno guidare l’associazione con entusiasmo, creatività e spirito di collaborazione per il bene e la crescita della nostra comunità”.