L’Audax non si ripete a Petriolo: immeritata sconfitta all’inglese per i granata

Punteggio bugiardo, quello maturato sul terreno della Petriolese, dove l’Audax, fresca del 6-2 rifilato al Montecosaro cadetto, deve ammainare bandiera dopo aver lottato ad armi pari «nonostante fossimo molto rimaneggiati, tanto che in panchina – commenta l’esperto dirigente dell’Audax, Francesco “Checco” Sfrappini – era presente il preparatore dei portieri Corvino ma… con il numero da giocatore di movimento. Nel primo tempo abbiamo collezionato un paio di occasioni da rete come del resto i padroni di casa che potevano passare dagli undici metri, ma hanno sbagliato la trasformazione. Nella ripresa la dea bendata ci ha voltato le spalle perché abbiamo perso per infortunio il nostro portiere ed il fantasista Pelagalli. La Petriolese ne ha subito approfittato per passare in vantaggio e raddoppiare» con una doppietta di Acciarresi. A rendere più difficoltosa la trasferta è stata l’espulsione del centravanti granata. Eppure, pur ridotti in dieci per gran parte della ripresa, i ragazzi di mister Palazzi non hanno mai mollato. «Sottolineo – ribadisce Sfrappini – che il nostro team ha disputato una buona gara, con entusiasmo, contro una formazione di alta classifica contro la quale potevamo anche accorciare le distanze e, se alcuni dettagli fossero andati per il verso giusto (infortuni ed espulsione, ndr), anche impattarla sul nulla di fatto. Però accettiamo il verdetto del campo e prepariamoci ad ospitare il Montemilone Pollenza che ci sopravanza di 5 lunghezze». Ricordiamo che alla 13^ di andata Biagetti e soci si imposero a Pollenza per 2-1 al termine di una partita tirata, disputata con l’opportuna vis pugnandi. La stessa determinazione che la società si attende di vedere venerdì 8 maggio, dalle 21.00, al Tullio Leonori. Per avvicinarsi alla fine del primo campionato di 3^ Categoria con onore.

Luca Muscolini