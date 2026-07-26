Teatri storici condominiali: il Feronia entra a far parte del patrimonio Unesco

Il teatro comunale Feronia di San Severino scrive una pagina memorabile della propria storia entrando ufficialmente a far parte del patrimonio dell’umanità Unesco insieme a una ristretta e selezionata cerchia di teatri storici delle regioni Marche, Umbria ed Emilia Romagna.

Un traguardo straordinario che consacra il valore architettonico, culturale e identitario di un vero gioiello d’arte.

Simbolo indiscusso della vita culturale cittadina e capolavoro di eleganza, il Feronia vede così riconosciuta a livello globale la sua unicità, frutto di una storia secolare fatta di passione, arte e di un legame indissolubile con la comunità locale.

Soddisfazione e profondo orgoglio sono quelli espressi dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei: “Siamo immensamente orgogliosi di questo traguardo storico che dà lustro non solo a San Severino Marche ma all’intera regione Marche. Questo riconoscimento premia la cura, la tutela e la costante valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il Feronia è il cuore pulsante della nostra città, un luogo in cui la storia incontra il futuro. Continueremo a lavorare con dedizione affinché questo tempio dell’arte continui a essere un faro di crescita e coesione sociale per tutti i nostri concittadini e visitatori”.

Immensa la gioia di Francesco Rapaccioni, direttore de I Teatri di Sanseverino: “Entrare a far parte del patrimonio Unesco è la consacrazione definitiva della grandezza artistica e storica del nostro teatro Feronia. Questo risultato premia la qualità della nostra programmazione e la straordinaria capacità di mantenere vivo un palcoscenico che sa dialogare con il presente e con il futuro. Si apre ora una stagione di grandissime opportunità per la valorizzazione internazionale delle nostre attività culturali e di tutto il territorio”.

Con questo prestigioso riconoscimento il teatro Feronia si appresta a inaugurare una nuova stagione di visibilità globale, confermandosi meta imperdibile per gli amanti della cultura e dello spettacolo dal vivo, pronto a ospitare grandi eventi e a rinnovare il suo ruolo centrale nella vita sociale e artistica della comunità settempedana.