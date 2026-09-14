“Padre Giuseppe Zampa… in cammino”: da Lima a San Severino anche la pronipote Laura Huaman

Grande partecipazione e commozione hanno caratterizzato l’evento “Padre Giuseppe Zampa… in cammino”, l’iniziativa promossa dalla Comunanza Agraria di Castel San Pietro in collaborazione con i Frati Minori della Provincia Picena “San Giacomo della Marca” e con il patrocinio del Comune di San Severino.

L’edizione di quest’anno è stata impreziosita dalla presenza straordinaria di Laura Huamán, pronipote di padre Giuseppe Zampa, giunta direttamente da Lima, in Perù, per rendere omaggio alla memoria del suo illustre avo. Alla vigilia dell’evento, Laura Huamán è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Rosa Piermattei, che le ha formulato il benvenuto a nome dell’intera comunità settempedana.

Nato a Castel San Pietro di San Severino Marche nel 1886 e morto a Lima in odore di santità nel 1957, padre Giuseppe Zampa è stata una figura simbolo di fede, carità e missione, venerata sia nelle Marche sia in terra peruviana, dove ha speso la sua vita al servizio dei più poveri e degli emarginati.

L’evento a lui dedicato, un appuntamento divenuto ormai annuale, si è aperto con una suggestiva passeggiata ad anello con partenza e arrivo a Castel San Pietro, guidata dagli esperti naturalistici Nicola Postiglione e Alessandra Vitanzi e supportata dai membri della Comunanza. I camminatori hanno percorso la vecchia strada immersa nel sottobosco che unisce Castel San Pietro a Chigiano, approfondendo elementi di botanica locale. Risalendo dalla fonte di Chigiano verso il monte Puro, il gruppo ha raggiunto scorci panoramici mozzafiato, attraversando nuovamente tratti boschivi fino alla località La Costa, da dove è stato possibile ammirare una vista spettacolare del borgo dall’alto.

Fitta di significato la tappa nel borgo di Chigiano, dove Marcello Muzzi ha affascinato i presenti con un racconto sulle origini storiche del luogo, arricchito da aneddoti e curiosità, seguito dalla visita alla chiesa parrocchiale dedicata al patrono San Savino. Gli abitanti di Chigiano hanno poi accolto calorosamente i partecipanti offrendo un lauto rinfresco.

La piazzetta di Castel San Pietro ha fatto da cornice, infine, alla solenne messa in memoria di padre Zampa, celebrata da padre Luciano Genga, il quale ha condiviso con i fedeli l’intero itinerario del cammino. Alla funzione hanno preso parte le massime autorità cittadine e locali: il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, l’assessore Sara Bianchi, il comandante della stazione dei Carabinieri luogotenente Massimiliano Lucarelli e il comandante della Polizia locale vice commissario Adriano Bizzarri.

Al termine della celebrazione eucaristica, il presidente della Comunanza, Federico Lucarelli, ha presentato ufficialmente Laura Huamán. La pronipote del venerabile frate ha rivolto un commosso saluto alla platea, spiegando il profondo legame di parentela e le radici che la uniscono a padre Zampa e al territorio settempedano. La cerimonia si è conclusa con uno scambio di doni istituzionali tra la Comunanza, il Comune e l’ospite d’onore.

L’iniziativa è terminata con un festoso momento conviviale a base di prodotti tipici locali, curato da Carni Sant’Elena e Fattoria Fucili, con la preziosa e attiva collaborazione dei residenti di Castel San Pietro, Agello e Chigiano, dei volontari e dei tanti simpatizzanti che hanno contribuito alla riuscita della festa e alla preparazione di dolci artigianali. L’allestimento floreale della piazza è stato firmato da Ciciliani Fiorista.

L’assistenza lungo il percorso e durante l’intera manifestazione è stata garantita dai volontari del Comitato della Croce rossa di San Severino e dal gruppo 4×4 del Monte San Vicino.

La Comunanza Agraria di Castel San Pietro rivolge un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, giunti in gran numero anche da fuori comune, confermando il costante successo e la crescita di un’iniziativa che unisce fede, natura, memoria e comunità.