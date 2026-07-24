Al Parco archeologico di Septempeda gli eroi della classicità tornano a parlare al presente

Un viaggio tra i grandi dilemmi dell’uomo attraverso le parole immortali di Omero, Sofocle, Euripide, Virgilio e Seneca. È questo il cuore di “Le scelte impossibili degli eroi”, la nuova produzione dei Teatri di Sanseverino che andrà in scena lunedì 27 luglio, alle 21.30, al Parco archeologico di Septempeda (Terme Romane). L’ingresso è gratuito e l’iniziativa rientra nel cartellone del festival regionale Tau (Teatri antichi uniti), dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico marchigiano attraverso spettacoli e appuntamenti ispirati alla cultura classica.

Ideato dal direttore artistico dei Teatri di Sanseverino Francesco Rapaccioni, lo spettacolo propone un percorso originale tra alcuni dei testi più significativi della letteratura antica. A dare voce ai protagonisti dell’epica e della tragedia saranno gli attori Gabriela Eleonori e Giovanni Moschella, affiancati dalle letture curate da Floriana Pasquali Coluzzi per l’associazione Sognalibro.

Al centro della rappresentazione ci sono le grandi scelte che hanno segnato il destino degli eroi della classicità e che, ancora oggi, interrogano il pubblico con sorprendente attualità. Dalla gloria alla vita, dal dovere agli affetti, dalla vendetta alla pietà, fino al difficile equilibrio tra responsabilità individuale e bene collettivo: sono questi i temi che attraversano le opere di Omero, Sofocle, Euripide, Virgilio e Seneca. Figure come Achille, Antigone, Ettore ed Enea diventano così simboli di conflitti universali, capaci di parlare anche alla sensibilità contemporanea.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nella missione del festival Tau, che da anni promuove il dialogo tra teatro e siti archeologici, trasformando luoghi di straordinario valore storico in spazi vivi di incontro e riflessione. La scelta del Parco archeologico di Septempeda contribuisce a rendere ancora più suggestiva la serata, offrendo agli spettatori un’esperienza immersiva in cui il fascino della parola si intreccia con quello della memoria storica.

Per l’occasione, dalle 20.30 alle 23, l’area del parco diventerà una zona ciclopedonale grazie alla chiusura, limitatamente alla durata dell’evento, della strada statale che attraversa il sito archeologico. Una decisione che consentirà al pubblico di raggiungere il luogo dello spettacolo in sicurezza, privilegiando modalità di spostamento sostenibili e una fruizione più rispettosa dell’ambiente.

Al termine della rappresentazione sarà possibile partecipare gratuitamente a una visita guidata del Parco archeologico di Septempeda, un’opportunità per approfondire la conoscenza di uno dei complessi archeologici più significativi del territorio e completare un’esperienza che unisce teatro, storia e valorizzazione culturale.

Lo spettacolo è realizzato dai Teatri di Sanseverino in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Marche, Amat, Ministero della Cultura, Regione Marche, Anas, Protezione civile, Pro loco, Cai di San Severino e Comitato del rione Settempeda.

Per informazioni è possibile contattare la Pro loco al numero 0733 638414. Chi desidera raggiungere il parco in modo sostenibile potrà inoltre usufruire del servizio di trasferimento in e-bike da Piazza del Popolo alle Terme Romane, con prenotazione tramite Francesco Mosciatti al numero 333 7981184.