Piazza gremita per il Palio dei bambini: 7 squadre in gara, dopo la prima serata è in testa Taccoli

Tanto sano agonismo, tifo alle stelle, possibilità di ribaltone rispetto all’attuale classifica provvisoria ma, soprattutto, niente pioggia! Il Palio dei Castelli edizione n° 45 parte sotto i migliori auspici e regolarmente nel magico ovale di piazza del Popolo, a San Severino, dove sono i bimbi dell’asilo nido comunale a dar vita ad un suggestivo ed applauditissimo mini corteo in apertura di serata. Dopodiché, il via alla lunga serie di sfide nel tiro alla fune, dove tutti i castelli e rioni in gara hanno affrontato ogni avversario, prima di giungere alle semifinali. Idem per la classica corsa delle torri dove, dopo le eliminatorie a cronometro, i primi quattro equipaggi si sono sfidati negli scontri diretti di semifinale e finalina.

Nella serata conclusiva di sabato 13 giugno si disputeranno la finalissima di fune e torre baby, così da chiudere il cerchio per i “Bambini nel Medioevo” con possibilità di ribaltoni rispetto alla classifica generale provvisoria visto che tre squadre hanno una o due gare all’attivo in meno. Riguardo alle competizioni già esaurite, ricordiamo i successi dei rosanero di Taccoli nella corsa con i trampoli che ha visto protagonisti due specialisti per squadra e dei campioni uscenti di Villa di Cesolo nella specialità dei sacchi dove sono state premiate la velocità dei piccoli “canguri” e quella di esecuzione nel cambio del concorrente a metà percorso.

Nel tiro alla fune, dove numerose sono state le amazzoni in gara, entrambe le semifinali hanno visto la vittoria secca, per due tirate a zero, dei concorrenti che si contenderanno lo scettro nella serata conclusiva, vale a dire Serralta e Colleluce, che hanno avuto la meglio su, rispettivamente, Settempeda e Taccoli.

Nella corsa delle torri gli specialisti di Settempeda hanno costretto alla resa Taccoli, mentre gli outsiders di Serralta l’hanno spuntata su Oltre le Mura. La sfida fra Settempeda e Serralta, che metterà in palio 48 punti per i vincitori e 39 per gli sconfitti, potrebbe essere l’ago della bilancia per l’attribuzione del Palio baby.

Sorrisi e soddisfazione alle premiazioni di trampoli e sacchi, alla presenza del consigliere comunale Alberto Capradossi e dell’insostituibile padre Luciano Genga che come di consueto non ha mancato di omaggiare con la sua presenza i tanti studenti di elementari e medie presenti nella prima giornata del 45° Palio.

Sabato 6 giugno si cambia scenario. A Castello al monte sarà di scena “Il mestiere delle armi”, un torneo d’arme in armatura con i tornei di tiro con l’arco e con la balestra. Questi ultimi attribuiranno i primi punti ai cinque castelli in gara fra gli adulti: Serralta, Cesolo, Settempeda, Di Contro e Oltre le mura.

CLASSIFICA CORSA CON I TRAMPOLI

Contrada Taccoli punti 16, Castello di Colleluce p. 12, Contrada Oltre le Mura p. 9, Castello di Serralta p. 7, Villa di Cesolo p. 5, Rione Settempeda p. 3, Rione di Contro p. 1.

CLASSIFICA CORSA CON I SACCHI

Cesolo punti 16, Oltre le Mura p. 12, Taccoli p. 9, Serralta p. 7, Settempeda p. 5, Colleluce p. 3, Di Contro p. 1.

CLASSIFICA PARZIALE TIRO ALLA FUNE

3) Taccoli punti 16, 4) Settempeda p.13, 5) Di Contro p. 10, 6) Oltre le Mura p.8, 7) Cesolo p. 6.

CLASSIFICA PARZIALE CORSA DELLE TORRI

3) Taccoli punti 31, 4) Oltre le Mura p. 24, 5) Cesolo p. 18, 6) Colleluce p. 13, 7) Di Contro p.10

CLASSIFICA GENERALE PARZIALE

Taccoli punti 72 (4 gare), Oltre le Mura p.53 (4 gare), Cesolo p. 45 (4 gare), Colleluce p. 28 (3 gare), Di Contro p. 22 (4 gare), Settempeda p. 21 (3 gare), Serralta p. 14 (2 gare).

Luca Muscolini