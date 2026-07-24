Settempeda, arriva dalla Maceratese l’under Luca Romagnoli: esterno del 2008

La Settempeda completa il pacchetto degli under con il classe 2008 Luca Romagnoli. L’ultimo arrivo in casa biancorossa è il giovane esterno proveniente dalla Maceratese (per lui esperienze anche alla Fermana e alla Civitanovese) dove ha avuto una importante crescita mettendosi in luce nella juniores. Molte le richieste avute da Romagnoli, ma la scelta finale è stata quella di vestire una maglia con colori che conosce bene, ovvero quelli biancorossi.

“Sono felice di essere qui – dice Luca – e sono contento anche per il fatto di poter giocare tra i “grandi” e in un campionato importante come la Promozione. Tutto ciò grazie alla Settempeda. La società ha dimostrato da subito di volermi facendomi capire di credere in me. Sono rimasto colpito dall’organizzazione e dalla serietà della dirigenza. So di arrivare in una squadra forte e competitiva oltre che ambiziosa e questo aspetto è fondamentale per me. Mi sento pronto ad affrontare questa nuova avventura e non vedo l’ora di iniziare a lavorare, di conoscere il mister ed i nuovi compagni. Voglio dare il massimo e mettermi a disposizione della squadra”.

Luca si presenta anche come calciatore: “Sono un terzino di ruolo che può giocare su entrambe le fasce anche se il mio piede forte è il mancino. Mi piace molto spingere in avanti partendo da dietro e quindi amo anche andare a concludere in attacco. Posso essere impiegato anche da quinto o da quarto di centrocampo, ruoli che ho ricoperto e dove mi sono trovato molto bene”.

Romagnoli è dunque pronto a vivere la prima stagione in biancorosso e per farlo dovrà attendere solo pochi giorni dato che lunedì ci sarà anche lui in campo agli ordini di Pierantoni quando la squadra sosterrà la prima seduta atletica della preparazione precampionato.

r. p.