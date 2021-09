Riparte il volley: la squadra maschile “ripescata” in serie C

Tempo di ripartire anche per il Volley San Severino. Domani, lunedì 6 settembre, la stagione inizia salutando una bella novità: l’ammissione d’ufficio della squadra maschile alla serie C regionale. Un salto di categoria fortemente voluto dalla società pronta a valorizzare i propri ragazzi sul palcoscenico marchigiano. La formazione viene affidata al coach Adriano Pasquali, il quale seguirà anche l’Under 13 e l’Under 17/19 (sempre in campo maschile). Per rinforzare l’organico arriva l’opposto Diego Romitelli e torna lo schiacciatore Diego Amici. Per quanto riguarda il settore femminile, invece, la prima squadra affronterà il campionato di serie D, allenata dal coach Maurizio Mosca che seguirà anche l’Under 16/18 e l’Under 14. Completa l’organico tecnico Lorenzo Muscolini, che allenerà l’Under 14, mentre l’Under12/13 verrà affidata ad Agnese Crescenzi.

Responsabile del minivolley, vero cuore pulsante della nostra società, viene riconfermata Alessandra Meschini.