Biblioteca: incontro di lettura e commento con Ignazio Piangatelli sull’Orlando furioso

La biblioteca comunale “Francesco Antolisei” torna ad ospitare un nuovo e appassionante momento culturale: mercoledì 21 maggio, alle ore 17, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nel capolavoro di Ludovico Ariosto con l’evento “La pazzia di Orlando: una lettura dall’Orlando furioso”.

Protagonista dell’appuntamento sarà Ignazio Piangatelli, che guiderà i presenti in una lettura e un commento approfondito di uno degli episodi più iconici e drammatici del poema rinascimentale: la follia del paladino Orlando. Attraverso la sua analisi, il pubblico potrà riscoprire la potenza espressiva e la modernità di un testo che continua ad affascinare e a interrogare i lettori a distanza di secoli.

L’Orlando furioso, pubblicato nella sua forma definitiva nel 1532, è un’opera monumentale che intreccia avventure cavalleresche, amori, battaglie e temi universali come la passione, la gelosia e la sanità mentale. L’episodio della pazzia di Orlando, in particolare, rappresenta un momento di profonda introspezione psicologica e una riflessione sulla fragilità dell’animo umano di fronte alla perdita e al dolore.

Ignazio Piangatelli è noto per la sua profonda conoscenza della letteratura italiana e per la sua capacità di rendere accessibili e coinvolgenti anche i testi più complessi. I suoi incontri sono sempre un’occasione preziosa per approfondire la comprensione delle opere letterarie e per stimolare la riflessione critica.

L’evento si inserisce nel ricco programma di iniziative promosse dalla biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, che si impegna costantemente a offrire momenti di crescita culturale e di incontro con il mondo dei libri e degli autori. La partecipazione è libera e gratuita.