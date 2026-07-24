Countdown per il “Gran Galà della moda” in Piazza del Popolo

La grande bellezza del Made in Marche torna protagonista a San Severino con una serata dedicata alla creatività, all’artigianato e all’eccellenza del settore moda. Sabato 25 luglio, alle 21.30, la suggestiva cornice di Piazza del Popolo ospita il “Gran Galà della moda”, evento a ingresso libero che porterà in passerella alcune delle realtà più rappresentative del comparto fashion regionale.

L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo con il sostegno del Comune di San Severino, del Consiglio regionale delle Marche, della Camera di Commercio delle Marche e dell’Associazione Attività produttive, punta a valorizzare il patrimonio manifatturiero marchigiano, da sempre sinonimo di qualità, innovazione e tradizione.

La serata offrirà al pubblico un vero e proprio viaggio attraverso le diverse anime della moda marchigiana, mettendo in vetrina il lavoro di stilisti, atelier e aziende che operano sul territorio. A sfilare saranno le collezioni di numerosi marchi provenienti dalle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, espressione di un settore che continua a rappresentare uno dei principali motori economici e produttivi della regione.

Tra i protagonisti della passerella figurano Alessia Abbati di San Benedetto del Tronto, Ajla di Porto Sant’Elpidio, Alessandra C. di Corridonia, Carlo Salvatelli di Montegranaro, Chicèchic di Ascoli Piceno, Complit e Paimar di Montappone, Divedivine, Giulio Maria e Marche Love di Macerata, Dolcevita Designer Moda di Morrovalle, Gio+ di Montecosaro, Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Halmanera di Potenza Picena, Marta Jane Alesiani di Force, Mia Atelier di Porto San Giorgio, Rue Adriol by E.Gi. di Sant’Angelo in Pontano, Sartoria Trea di Treia e Sonia Maltoni di San Severino Marche.

A presentare la manifestazione saranno Marco Moscatelli e Manila Nazzaro, volto noto della televisione italiana, affiancati dalla partecipazione della modella Camilla Ruffini, chiamata a impreziosire una serata che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate settempedana.

L’evento vuole essere non soltanto una sfilata, ma anche un’occasione per raccontare il valore del lavoro artigiano e delle imprese che, con passione e competenza, contribuiscono ogni giorno a mantenere alto il prestigio del Made in Italy nel mondo. Dietro ogni collezione trovano infatti spazio ricerca, capacità manifatturiera e una tradizione che nelle Marche affonda le proprie radici in decenni di esperienza.

Il Gran Galà della moda si propone così come una vetrina d’eccezione per le eccellenze marchigiane, offrendo al pubblico una serata all’insegna dell’eleganza e dello spettacolo, ma anche un’importante occasione di promozione per un comparto che continua a distinguersi sui mercati nazionali e internazionali per qualità, creatività e forte identità territoriale.