Il cammino più bello: David Dignani e Giulia Pepolino insieme nella vita

Venerdì 26 giugno è stato un giorno speciale per David Dignani e Giulia Pepolino. Nella chiesa di San Giuseppe hanno pronunciato il loro “sì” circondati dall’affetto di familiari e amici che hanno voluto condividere con loro questo momento di grande gioia.

Entrambi vivono e lavorano a Milano: Giulia è Finance controller manager in Ceres, mentre David svolge l’attività di consulente marketing di un’importante catena di hotel. Pur avendo consolidato ormai il loro percorso professionale nel capoluogo lombardo, entrambi mantengono un forte legame con la propria città, San Severino, e con il territorio d’origine.

David Dignani, in particolare, è stato uno degli ideatori e promotori del Cammino dei Forti e ha contribuito a trasformare un’idea nata dall’amore per la propria terra in un progetto capace di far conoscere a tanti escursionisti il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico del nostro territorio.

A David e Giulia giungano i più sinceri auguri di una vita insieme ricca di amore, serenità e soddisfazioni. E che il cammino iniziato ora, con il matrimonio, sia il più bello da percorrere, ogni giorno, mano nella mano.