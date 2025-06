Patto di amicizia tra San Severino e Comiziano in nome del santo patrono

In occasione delle celebrazioni della festa del patrono, san Severino vescovo, la Città di San Severino e il Comune di Comiziano hanno formalizzato un Patto di amicizia per rafforzare ulteriormente i legami che da tempo uniscono le due comunità.

La cerimonia di sottoscrizione si è svolta nella sala del Consiglio del municipio settempedano. A siglare l’accordo sono stati i sindaci delle rispettive città: Rosa Piermattei e Severino Nappi.

Presenti all’importante evento anche diverse autorità. Per il Comune di Comiziano hanno partecipato il vicesindaco Giovanni De Luca, il consigliere con delega allo Sport Davide Muto, il consigliere con delega all’Ambiente Aniello Napolitano e il consigliere con delega alla Polizia locale Giuseppe Napolitano.

Per San Severino erano presenti il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e l’assessore alla Cultura Vanna Bianconi.

Le due comunità, unite dalla stessa devozione per san Severino vescovo, hanno così rinnovato il forte legame spirituale, culturale e sociale che le unisce da anni. Questa unione è stata costantemente rafforzata da scambi di visite, celebrazioni congiunte e dal pellegrinaggio delle sacre spoglie del Santo, che hanno creato un sentimento di fraternità e condivisione.

Il Patto di amicizia mira a creare legami più forti in uno spirito di amicizia e cooperazione, riconoscendo che una collaborazione fattiva e fruttuosa è fondamentale per una migliore e reciproca conoscenza.

Tra gli obiettivi principali del Patto il rafforzamento dei legami religiosi, riconoscendo san Severino vescovo come guida spirituale comune, la promozione di scambi culturali e sociali che coinvolgano le comunità locali, con particolare attenzione alle nuove generazioni, il favorire la cooperazione in ambito educativo con la creazione di progetti congiunti che diffondano i valori di fraternità, solidarietà e rispetto reciproco, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato alla figura di san Severino vescovo per far sì che la sua memoria sia un elemento centrale delle tradizioni locali.

Per raggiungere tali obiettivi le due Amministrazioni si sono impegnate ad organizzare eventi religiosi e culturali condivisi, promuovere incontri e scambi, una collaborazione nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico legato al santo e il sostegno a progetti educativi che diffondano la conoscenza della storia e dei valori che uniscono le due stesse realtà.

I due Comuni, infine, si sono impegnani a mantenere e rafforzare i rapporti attraverso incontri annuali e iniziative congiunte, promuovendo lo scambio di buone pratiche e sostenendo la partecipazione attiva delle comunità nelle celebrazioni.