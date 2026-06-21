Anche San Severino aderisce al Comitato promotore “In Cammino con i Cappuccini”

La Città di San Severino ha ufficialmente formalizzato la propria adesione al Comitato promotore “In Cammino con i Cappuccini”. L’iniziativa, promossa dal settempedano fra Sergio Lorenzini in qualità di promotore del progetto “Marche, Culla dei Cappuccini”, mira a sostenere e diffondere la candidatura del Convento di Renacavata di Camerino, il primo convento al mondo dei Frati Cappuccini, nel prestigioso censimento dei “I Luoghi del Cuore FaI 2026”.

Si tratta di un passo di grande rilevanza territoriale che si inserisce nel percorso di avvicinamento alle storiche celebrazioni del 2028 per i 500 anni dalla nascita dell’Ordine.

L’adesione dell’Amministrazione comunale settempedana affonda le sue radici in un legame spirituale, storico e culturale indissolubile con la figura di San Francesco d’Assisi e con l’intera epopea francescana. Più volte, infatti, il Poverello d’Assisi ha attraversato le terre marchigiane e il territorio di San Severino, sostando a Colpersito dove c’è l’attuale convento dei Frati Minori Cappuccini.

Le fonti storiche e i biografi del santo ricordano due celebri episodi legati a questa terra: il miracolo dell’incontro con Guglielmo da Lisciano, il famoso “Re dei versi”, che proprio a San Severino decise di abbandonare le vesti da giullare per indossare il saio con il nome di Frate Pacifico; e il dono di una pecorella che Francesco fece alle “Sorelle Povere” (le Clarisse) di Colpersito, con la cui lana le monache confezionarono una delle sue storiche toniche. Una fecondità spirituale testimoniata nei secoli anche dall’amatissimo santo concittadino San Pacifico Divini.

Il Convento di Renacavata non rappresenta soltanto una tappa isolata, ma costituisce il vero e proprio cuore pulsante del “Cammino dei Cappuccini”, un itinerario spirituale, turistico e naturalistico che unisce e attraversa 28 Comuni delle Marche, inclusa San Severino e che è nato proprio da un’idea di fra Sergio Lorenzini.