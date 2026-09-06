Promozione: la Settempeda debutta con un buon pareggio a Potenza Picena (1-1)

L’esodo in massa dei tifosi settempedani a Potenza Picena ha vissuto una calda giornata di sport e di passione e alla fine sono tornati a casa dopo aver visto il pareggio della propria squadra del cuore nell’esordio in campionato. Si dividono la posta in palio le due formazioni scese in campo nel posticipo domenicale del primo turno e alla fine si può affermare che è un risultato che vada bene a tutti. Ai potentini per partire con il piede giusto in un torneo che li vede come matricola (neopromossi); ai biancorossi che muovono già la classifica uscendo indenni da una trasferta non semplice e piena di insidie. A dire il vero chi può recriminare un po’ di più può essere la Settempeda in virtù di un ottimo primo tempo, per essere andata in vantaggio e per aver provato di più a fare la partita ed a tentare il successo (vedi ultima parte del secondo tempo). Agli ospiti è mancata incisività e cattiveria nel finalizzare alcune azioni e poi pesa nell’economia del match e del responso finale il momento poco centrato di inizio ripresa quando è giunto il pari del Potenza Picena. Restano, tuttavia, diversi aspetti positivi in casa Settempeda (primo tempo ordinato, preciso e solidissimo in difesa) fra i quali la prova maiuscola di un instancabile Ceesay. Per i giallorossi di casa, invece, una gara ordinata e con gruppo esperto e compatto, anche se mister Comotto dovrà lavorare per alzare il livello del gioco. Settempeda che torna a sudare domani per iniziare a preparare il primo match casalingo del campionato contro il Monturano (sabato 12 ore 15.30).

La cronaca

E’ ora di fare sul serio per la Settempeda che apre il nuovo campionato di Promozione affrontando il primo turno in trasferta sul campo del neopromosso Potenza Picena. Pomeriggio ancora di caldo estivo e pubblico delle grandi occasioni. Potenza Picena con tutti gli ex di turno (Quadrini, Tulli e Castellano) in campo a comporre il reparto avanzato nel 4-4-2 con rombo il cui vertice basso è Ciucci; Settempeda con il solito modulo e quasi tutti gli interpreti previsti e dove le novità sono Brandi a destra e il 2008 Meschini come centravanti (sono out Guermandi e Compagnucci), mentre l’altro under è Romagnoli e il neo arrivato Cappelletti parte in panchina. Primo squillo della sfida è di Cicconetti che manda verso la porta una punizione da sinistra con palla larga non di molto. Il buon avvio biancorosso è certificato al 9’ dal vantaggio dei ragazzi di Pierantoni: rimessa laterale a sinistra di Romagnoli, pallone in area addosso a Meschini che lo difende perfettamente per poi andare al cross rasoterra, arriva brandi che devia di precisione nell’angolino alla sinistra di Tomba. Brandi e compagni festeggiano con dedica all’infortunato Compagnucci del quale viene mostrata la maglia. Subito dopo Meschini, prova convincente la sua, ci prova dalla lunghissima distanza ma il tentativo di pallonetto è impreciso. Altra chance notevole per la Settempeda quando la palla sfila in area arrivando al liberissimo Bonifazi che però colpisce male fallendo il raddoppio. Il resto del tempo è equilibrato e non ci sono azioni da annotare. E’ tempo di intervallo e quando le squadre tornano sul rettangolo verde c’è una Settempeda diversa, disattenta e distratta. Ne approfitta il Potenza Picena che al 3’ trova il pareggio: leggerezza in disimpegno dei difensori ospiti e palla che arriva a centro area a Tulli che in girata infila con il destro. Il momento è propizia ai locali che, infatti, al 7’ sfiorano il clamoroso sorpasso: lancio in verticale per Castellano che parte in velocità per poi tentare il tocco in corsa per superara Giachetta in uscita, ma il portiere intercetta. La Settempeda sembra reagire e in effetti così è. Adesso la squadra di Pierantoni torna a far gioco, tenendo il possesso e gestendo le operazioni. Entrano Cappelletti e Uncini, poi Farroni, Sfrappini e infine Codoni. Al 21’ Ceesay allarga per Bonifazi che conclude dal limite trovando la replica di Tomba. I biancorossi insistono e sembrano poter spuntarla, ma manca l’idea giusta, qualche conclusione dal limite e un po’ di “grinta” in area. Ci prova Sfrappini, al termine di una pregevole manovra, da buona posizione con destro alto. Il finale è sulla stessa falsariga, ma non porterà variazioni al punteggio che, dopo 5’ di recupero, porta alla divisione della posta in palio.

Il tabellino

POTENZA PICENA-SETTEMPEDA 1-1

MARCATORI: pt 9’ Brandi; st 3’ Tulli

POTENZA PICENA: Tomba, Borgognoni, Perna, Ciucci (23’ st Bordi), Romagnoli (1’ st Bigoni), Muzi, Domesi, Ruggeri (31’ st Vecchione), Tulli (23’ st Thiam), Castellano, Quadrini (36’ st Nardacchione). A disp. Mosconi, Gentilucci), Graciotti. All. Comotto.

SETTEMPEDA: Giachetta, Zappasodi (31’ st Sfrappini), Monachesi, Pagliari, Pepi, Dutto, Brandi (17’ st Uncini), Bonifazi (31’ st Farroni), Meschini (17’ st Cappelletti), Ceesay, Cicconetti (42’ st Codoni). A disp. Giulietti, Monachesi, Scocco, Paciaroni. All. Pierantoni.

ARBITRO: Gismondi di Macerata, assistenti Cantarini di Macerata e Gasperi di San Benedetto del Tronto

NOTE: ammoniti: Dutto, Ceesay, Pepi. Angoli: 3-3. Recupero: pt 2’, st 5’

r.p.