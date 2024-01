Cesolo, 25^ edizione del “Presepe in ogni casa”: ecco i premiati

Anche quest’anno ha ottenuto un buon successo, in fatto di visitatori e di consensi, il concorso “Presepe in ogni casa”, nato nel 1997 e giunto, dunque, alla 25^ edizione. Promossa a Cesolo dal Comitato di frazione, in collaborazione con la parrocchia, l’iniziativa ha coinvolto 18 famiglie e, in particolare, tanti bambini. La commissione giudicatrice ha visionato tutte le Natività in gara e ha stilato poi una classifica per le due categorie previste: Bambini e ragazzi, da un lato; Ragazzi e adulti, dall’altro. Il criterio adottato nella valutazione è stato quello di premiare la competenza espressiva e comunicativa nella realizzazione del presepe, nonché la capacità di evidenziare il messaggio religioso. Ovviamente sono stati tenuti in considerazione anche fattori come la creatività, l’originalità e l’invenzione. Ecco i protagonisti di questa bella tradizione.

Ragazzi over 14 e adulti: prima classificata Valentina Santamarianuova; 2° Giovanni Gianfelici; 3° Raffaele Fiorgentili; 4^ Ludovica Meschini; 5° ex aequo Bar del cacciatore, Anna Maria Valenti, Gabriele Cipolletta.

Bambini e ragazzi under 14: prima classificata Leda Rossetti; 2° posto ex aequo per Lorenzo e Angelica Chiodi, da un lato, e Francesco e Tommaso Chiodi, dall’altro; 3° posto ex aequo per Niccolò Scattolini ed Emy Sampaolo; 4° posto per gli alunni della scuola di Cesolo; 5° posto ex aequo per Giorgio e Maria Sole Chirielli, Luigi Giovanni e Luca Angeloni, Vittorio Borgiani, Noemi Pierino, Nicole Staffolani.

Alle premiazioni sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei e il presidente del Comitato di frazione, Mattia Ferrara.

La consegna dei premi è avvenuta a margine della celebrazione in cui i ragazzi del catechismo hanno interpretato la Natività con l’arrivo dei Re magi e, terminata la messa, è stata salutata anche la venuta della Befana.