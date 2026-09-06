Casa di comunità, prosegue il servizio di assistenza medica: ecco gli orari

Prosegue il servizio di assistenza medica attivato dall’Ast di Macerata presso la Casa di comunità di San Severino, pensato per garantire un punto di riferimento alle persone che, in questa fase di carenza di assistenza medica, non riescono a effettuare in tempi brevi la scelta del proprio medico di medicina generale. L’ambulatorio diurno con presenza medica rappresenta un servizio di supporto alla cittadinanza e consente di accedere alle prestazioni sia attraverso fasce orarie ad accesso libero, sia mediante visite su appuntamento.

Per la settimana dal 7 all’11 settembre 2026 ecco il calendario

Lunedì 7 settembre: accesso libero dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18.30;

Martedì 8 settembre: visite su appuntamento dalle 10 alle 18.30;

Mercoledì 9 settembre: accesso libero dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18.30;

Giovedì 10 settembre: visite su appuntamento dalle 10 alle 18.30;

Venerdì 11 settembre: accesso libero dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 18.30.

Per informazioni e per prenotare le visite è possibile contattare il numero 0733 631300, con disponibilità telefonica prevista dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

Gli appuntamenti per le visite ambulatoriali o domiciliari possono essere richiesti anche recandosi direttamente presso la Casa di Comunità, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

L’attivazione dell’ambulatorio nasce dalla necessità di assicurare continuità nell’assistenza sanitaria in un momento di particolare difficoltà legato alla disponibilità dei medici di medicina generale. L’obiettivo è offrire alla popolazione un riferimento concreto per le necessità assistenziali, evitando che la temporanea impossibilità di effettuare rapidamente la scelta del medico di base si traduca in una riduzione dell’accesso alle cure.