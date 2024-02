“M’illumino di meno”: un successone in… penombra

Un successone in… penombra. Non poteva essere altrimenti considerato il tema della serata settempedana in Piazza del Popolo, in cui gli alunni dell’Ic Tacchi Venturi e gli studenti dell’Itts “Divini” hanno sottolineato, con un evento ad hoc, l’importanza del risparmio dell’energia elettrica nell’ambito della “Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” che è stata istituita dal Parlamento nel 2022.

Con il plauso della vice sindaco Vanna Bianconi, che non ha voluto mancare alla serata che ha visto in primo piano i suoi ex alunni del Venturi di cui è stata a lungo preside, accolti dal saluto dell’attuale dirigente scolastica Catia Scattolini e di quello a distanza del dirigente del “Divini”, Sandro Luciani, i ragazzi della 2^C del Venturi hanno dato vita ad una serie di telefonate in diretta a parenti lontane in Ucraina (Ternopoli), Grecia (Creta) e Regno Unito (Londra), mettendosi in contatto con le persone care che hanno risposto in penombra, per ribadire il concetto del risparmio energetico.

Alla telefonata dell’alunna di seconda a Londra si è aggiunta quella nella capitale dello UK della professoressa di Matematica Cinzia Maccari che ha conversato brevemente con la collega del “Divini” Barbara Cruciani neo nonna.

La manifestazione a luce di candela, nella parte dell’ovale vicina al municipio a luci spente è proseguita con la presentazione del progetto Stem (Science, Technology, Engineering e Maths) da parte degli alunni di terza media e del professor Girotti del Divini che ha mostrato un modellino di pannello solare per la ricarica di piccoli devices.

La scuola Primaria del Venturi ha mostrato in conclusione alcuni modellini di mulini a vento realizzati con carta riciclata, prima della merenda offerta da Ago’s, Antino, Allegretto, Ciccarelli e Falcioni.

Lu.Mus.