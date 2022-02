Calcetto: il Serralta superato in casa dal Sarnano per 8-4

La ripartenza del campionato di C2 girone B non va come si attendeva il Serralta, che deve dare strada al Sarnano che sbanca il Palas Ciarapica conquistando un successo utile che consente agli ospiti di fare un bel passo in avanti in classifica con i gialloblù che, invece, restano fermi a quota 13 che vuol dire terzultimo posto. Partita equilibrata e combattuta almeno fino al 18’ del secondo tempo quando gli ospiti hanno trovato il modo di tornare in vantaggio allungando in maniera decisiva tanto da non farsi più riprendere da un Serralta in precedenza volitivo e coriaceo nel recuperare sempre lo svantaggio fino al 4-5 che ha significato il cambio di inerzia del match finito poi nelle mani del Sarnano che ha ottenuto la vittoria. Ora per i settempedani urge un riscatto, un cambio di marcia a partire dal prossimo impegno in quel di Sambucheto, sfida importante in ottica salvezza (venerdì 11 ore 21.30).

La cronaca

Il Serralta torna sul parquet dopo la lunga sosta per ricominciare il cammino in campionato contro il Sarnano. Il match parte con ritmi alti e già al terzo minuto Nardi scaglia il primo pallone verso la porta avversaria con parata di Censori. Al 5’ risponde Tamburi con un tiro che sfiora il palo. Ospiti avanti al 6’: schema su punizione ben eseguito e Tamburi fa centro. Bardho guid ala reazione gialloblù con una discesa a sinistra che il portiere ferma, poi è Pellegrini a partire in contropiede ma spreca. Non sbaglia, invece, Soprano che trova il raddoppio per il Sarnano sugli sviluppi di una rimessa laterale. Al 17’ è pronto Palazzesi (sostituisce fra i pali l’indisponibile Vignati) a negare il tris agli ospiti. Al minuto 24 accorcia le distanze Paciaroni risolvendo una mischia davanti alla porta. Al 28’ la rimonta del Serralta è completata grazie a Bardho che su punizione sfonda la barriera e trova la rete del 2-2. Un attimo prima dell’intervallo due episodi importanti: prima Bardho perde palla favorendo la ripartenza del Sarnano che vede andare in gol Pallotta Loris; poi lo stesso Bardho cerca di farsi perdonare ma trova reattivo Censori che para. Il Serralta sotto all’intervallo è chiamato a reagire e c’è il cambio in porta con Bami inserito dalla panchina. Il portiere è subito protagonista su Torquati con traversa colpita da Tamburi che aveva preso la ribattuta. Nardi ci prova subito dopo trovando sulla sua strada Censori che, però, al minuto 12 non può opporsi alla grande giocata dello stesso Nardi che trova la parità. Il Sarnano torna in vantaggio su rigore trasformato da Tamburi, ma sessanta secondi dopo ecco il 4-4 grazie ad un autogol provocato da un bel cross messo davanti alla porta da Paciaroni. Non finiscono le emozioni di questa fase del match dato che gli ospiti trovano con Massucci la rete del nuovo sorpasso. Capitan Dialuce va vicino al pari da buonissima posizione, ma al 24’ c’è il 6-4 per il Sarnano con un bel tiro dalla distanza di Soprano che si infila sotto la traversa. Il Serralta sembra avere un po’ di energie per cercare una rimonta, a dire il vero complicata. Tiro libero eseguito da Nardi che timbra il palo, poi altro tiro libero stavolta affidato a Bardho che Censori blocca. Nel finale il Sarnano arrotonda il risultato fino al definitivo 8-4: Pallotta raccoglie una palla vagante e al volo mette dentro; Soprano in contropiede, servito dal proprio portiere, fa centro chiudendo i giochi.

FORMAZIONE SERRALTA: Palazzesi, Ciriaco, Piccinini, Pellegrini, Dialuce, Paciaroni, Bardho, Bonci, Bami, Nardi, Gori, Malandra. All. Falsetti

Roberto Pellegrino