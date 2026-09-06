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L'offerta dei ceri da parte della Contrada Oltre le mura
L'offerta dei ceri da parte della Contrada Oltre le mura

Per settembre la Contrada Oltre le mura ha offerto i ceri al santo patrono

in Consigliati 6 Settembre 2026 153 Visite

Oggi, 6 settembre, prima domenica del mese, si è ripetuta nella basilica di San Domenico la consueta cerimonia per l’offerta dei ceri a San Severino vescovo. In questa occasione è stato il turno della Contrada “Oltre le mura”, che ha partecipato con una delegazione e con il proprio stendardo.

Continua così questa iniziativa proposta nel 2021 dall’allora parroco di San Lorenzo, don Edoardo Ricevuti, in collaborazione con l’associazione “Palio dei castelli”, allo scopo di avvicinare la gente al santo patrono anche durante l’anno e non solo durante i festeggiamenti di giugno.

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