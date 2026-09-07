Nella sede di “Help” c’è un nuovo “sportello” di riferimento per i consumatori

Un nuovo punto di riferimento per i cittadini alle prese con truffe, telefonate sospette, problemi negli acquisti, disservizi e controversie. È stato inaugurato venerdì 4 settembre, nei locali di Help Sos salute e famiglia Odv, in via della Galetta 1, il nuovo sportello di consulenza e tutela dei consumatori nato dalla collaborazione con l’associazione nazionale “Dalla parte del consumatore”.

Un servizio pensato per offrire ascolto, informazioni e un primo orientamento a chi si trova ad affrontare una situazione poco chiara o ritiene che i propri diritti non siano stati rispettati. L’obiettivo è rendere più facilmente accessibili ai cittadini gli strumenti necessari per comprendere come muoversi e, quando necessario, come far valere le proprie ragioni.

Lo sportello sarà operativo ogni venerdì dalle 15.30, mentre il sabato mattina sarà possibile usufruire del servizio su appuntamento. A occuparsi dell’attività sarà Serena Cancellieri, referente della delegazione Marche – Provincia di Macerata dell’associazione “Dalla parte del consumatore”.

L’apertura dello sportello rappresenta il primo risultato concreto del percorso avviato nella scorsa primavera dalle due associazioni con la firma di un protocollo d’intesa. Un accordo nato dalla volontà di rafforzare la collaborazione e costruire una rete di supporto più vicina alle esigenze della comunità.

«L’iniziativa – ha spiegato Cristina Marcucci, presidente di Help – assume particolare rilevanza in un momento nel quale le occasioni di possibile raggiro e le controversie legate a rapporti commerciali e servizi sono sempre più frequenti e spesso difficili da affrontare autonomamente».

Da qui la necessità di creare un luogo al quale rivolgersi prima di tutto per capire come affrontare il problema. «Avere un luogo nel quale poter esporre il proprio problema, ricevere un primo orientamento e comprendere quali siano i propri diritti può quindi rappresentare un aiuto importante – ha aggiunto Marcucci – soprattutto quando ci si trova davanti a situazioni poco chiare o a comportamenti ritenuti scorretti».

Il nuovo sportello si propone quindi come un presidio a disposizione della comunità, in grado di offrire un primo supporto anche davanti a problemi apparentemente complessi: dalle truffe e telefonate sospette alle controversie relative ad acquisti, contratti e servizi.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare la referente della delegazione, Serena Cancellieri, al numero 328 172 7051.

«Conoscere i propri diritti è il primo passo per poterli difendere: è questo, in fondo, il principio alla base del nuovo sportello – ha sottolineato Cancellieri – che punta a trasformare l’attività delle associazioni in un aiuto concreto e vicino alle esigenze dei cittadini».