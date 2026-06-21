La Settempeda puntella la difesa con l’inserimento di Alessandro Pepi

Alessandro Pepi è il quarto colpo in entrata della Settempeda di questo mercato estivo. Innesto che riguarda il reparto arretrato che, dopo aver confermato tutti gli interpreti della scorsa stagione, presenterà dunque come principale novità il centrale classe ’95. Pepi è l’uomo scelto dalla dirigenza e da mister Pierantoni, che ha avuto modo di apprezzarlo alla Vigor Montecosaro, per rendere ancora più forte la squadra mettendo nel motore le qualità e l’esperienza del difensore. Giocatore duttile, veloce, prestante fisicamente e che eccelle nel gioco aereo e nell’anticipo; altre sue qualità sono la buona tecnica e la capacità di far partire l’azione da dietro grazie all’ottima visione di gioco. Da non dimenticare poi le doti realizzative, frutto dell’inizio carriera da attaccante. Proprio agli ordini di Pierantoni c’è stata la novità tattica.

“Sì è vero – conferma Alessandro – con il mister ho trovato il mio ruolo attuale e probabilmente quello più adatto alle mie caratteristiche. Con lo stile di gioco adottato da Pierantoni mi trovo a mio agio. Possiamo dire che ho avuto due carriere: la prima da attaccante per una decina di anni; la seconda, quella attuale, da difensore centrale principalmente in una linea a tre”.

Le prime impressioni da neo biancorosso?

“Sicuramente buone. La società è molto organizzata. Si respira positività un po’ ovunque e si capisce che l’intenzione è quella di fare bene. Stadio molto bello e ambiente da categorie superiori come ho avuto modo di constatare tutte le volte che ci siamo affrontati e con tifosi caldi e appassionati che danno un grande sostegno e possono fare la differenza”.

Avete trovato l’intesa in poco tempo…

“Sì, in effetti la decisione è stata veloce e l’accordo è arrivato in breve. Ho sentito subito la fiducia dei dirigenti che hanno dimostrato di avere stima nei miei confronti e questo è stato importante per decidere”.

Pierantoni in panchina è stato un fattore in più?

“Indubbiamente sapere che c’era il mister, che conosco benissimo, è stata una ulteriore spinta per venire a San Severino”.

La Settempeda ha un progetto importante…

“L’annata scorsa è stata positiva con il terzo posto finale, ma la società non vuole accontentarsi e punta a migliorarsi puntando in alto. Faremo il possibile per raggiungere gli obiettivi”.

Chiudiamo con un tuo parere sulla squadra che sta nascendo: che ne pensi?

“Mi sembra che la rosa sia già a buon punto e credo che sia molto valida in tutti i reparti e con giocatori forti. Il gruppo è per lo più lo stesso e questo è un vantaggio. I nuovi sono ottimi giocatori. Credo e penso che ci siano tutti i presupposti per fare un ottimo lavoro e una grande stagione”.

r. p.