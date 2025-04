Comprensivo “Tacchi Venturi” tra simulazioni di catastrofi e certezza di vittorie

Venerdì 4 aprile all’insegna delle grandi manovre ma anche del sincero applauso per una studentessa che si è messa in evidenza per le sue doti nell’arte della matematica al Comprensivo Tacchi Venturi di San Severino. Poco dopo le 11.30 il suono lungo della campanella ha allertato gli alunni della Primaria ospiti nel plesso centrale e le quindici classi della Secondaria di primo grado con i rispettivi insegnanti. Tutti, simulando un evento catastrofico, sotto ai propri banchi al riparo da ipotetici crolli, con i dovuti scongiuri, per poi guadagnare disciplinatamente le vie di fuga dell’istituto con aprifila e chiudifila attenti affinché ogni classe si spostasse con la dovuta cautela e celerità. Dopodiché adunata negli appositi spazi del piazzale degli scuolabus per l’appello e la consegna dei moduli ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, che fa capo all’ing. Matteo Calafiore. Quindi, il ritorno a spiegazioni e interrogazioni sospese dagli eventi calamitosi che tutti si augurano non accadano mai ma per i quali si è pronti a reagire con sangue freddo e reattività.

Nel corso della movimentata mattinata c’è stato, però, anche spazio per un momento celebrativo spartano ma intenso. Una studentessa di seconda media è stata infatti premiata dalla dirigente Catia Scattolini con un diploma personalizzato ed un gadget dell’istituto per essersi qualificata alla fase finale nazionale, che si terrà sabato 10 maggio alla Bocconi di Milano, dei Giochi matematici giunti alla 32^ edizione. Alessia Scattolini è stata l’unica settempedana qualificata all’atto finale meneghino dopo aver superato i quarti di finale on line e le semifinali, disputate a Camerino e Tolentino. Per lei un applauso fragoroso dei suoi compagni di classe festanti ed una strizzatina d’occhio, perché no, alla blasonata finalissima internazionale prevista in Tunisia il 23 e 24 agosto.

Lu.Mus.