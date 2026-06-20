Croce rossa: lezione informativa sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica

Il Comitato locale della Croce rossa italiana organizza una lezione informativa dedicata alla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, un appuntamento formativo di grande utilità per genitori, educatori e cittadini.

L’incontro, che avrà come focus principale la prevenzione degli incidenti e le manovre di primo soccorso, si tiene domenica 21 giugno a partire dalle ore 10 nella sede del Gruppo comunale di Protezione civile, in viale Brodolini.

Durante la lezione, gli operatori della Croce rossa forniranno indicazioni pratiche e teoriche su come riconoscere e affrontare situazioni di emergenza legate all’ostruzione delle vie aeree nei più piccoli, fornendo strumenti fondamentali per intervenire in modo rapido ed efficace. L’obiettivo è quello di diffondere conoscenze salvavita che possono fare la differenza in caso di necessità.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, rendendo l’iniziativa accessibile a chiunque voglia acquisire competenze utili nella gestione delle emergenze pediatriche. Per iscriversi è possibile: inviare un messaggio al numero 346 1264418 oppure utilizzare il Qr code indicato nel volantino.

Si tratta di un’occasione importante per la comunità, che coniuga informazione, prevenzione e sicurezza, promuovendo la cultura del primo soccorso e della responsabilità condivisa.