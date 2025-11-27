Natale 2025: evento nell’evento il Capodanno in Piazza del Popolo

Un evento nell’evento, nel cartellone di appuntamenti del Natale 2025, sarà la notte del 31 dicembre con il Capodanno in piazza. L’appuntamento, voluto dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborzione con la Pro loco per la regia di Chiara Nadenich di www.fabbricaeventi.com, sarà presentato da Marco Moscatelli.

In Piazza del Popolo ci saranno “ritmo, luci ed emozioni”.

Dal cuore del Brasile al Beat italiano la notte più lunga dell’anno sarà animata da uno show senza fine con la live band Flashbank, la Compania profesional dei Baila Bonito e con Simo J dj set direttamente da Radio 105.

Appuntamento dalle ore 22.30 ad ingresso libero.