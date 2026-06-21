Addio a Ida Serrani, se ne va a 93 anni: la famiglia la ricorda con tanto affetto

Si è spenta sabato 20 giugno, all’età di 93 anni, la signora Ida Serrani, vedova Cicconi. Figura stimata e benvoluta dall’intera comunità settempedana, Ida rappresentava l’emblema di una generazione straordinaria: quella delle donne capaci di dare il massimo, con instancabile dedizione: tra le mura domestiche, il lavoro nei campi e la gestione dell’azienda di famiglia.

Madre di Silvana e Giampaolo, la signora Serrani ha attraversato quasi un secolo di storia locale, custodendo le radici e le tradizioni più autentiche delle campagne di San Severino. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna forte, capace di affrontare i sacrifici quotidiani.

Con la saggezza del tempo antico, cresciuta in un’epoca lontana dai ritmi frenetici e dal mondo dei social network, “nonna Ida” credeva fermamente nel valore della socialità autentica, quella che un tempo si consumava nei cortili, tra una partita a carte e una chiacchierata. Una filosofia di vita, la sua, condensata in una ricca dote di proverbi popolari, apparentemente ironici, come il celebre “Tutto se medica, tranne che u birbu”, ma che nascondevano in realtà una profonda e acuta comprensione della vita e della natura.

Oggi la comunità si stringe attorno ai figli e ai nipoti, che scelgono di salutarla lasciando un insegnamento prezioso: il recupero di una serenità fondata sulle cose semplici, sul valore del sacrificio fatto con il cuore, sul tema della felicità che non ha bisogno di schermi per essere reale…

Ora, Ida Serrani ha raggiunto il suo amato Raul Cicconi, lasciando sulla terra un vuoto profondo ma anche un esempio luminoso che continuerà a vivere negli animi dei suoi cari e di chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il Tempio degli angeli” in via D’Alessandro 13, a San Severino (orario visite: oggi dalle ore 15 alle ore 20). Il funerale, invece, ci sarà domani (lunedì 22 giugno) alle ore 9.30 alla Chiesa di San Domenico.

Maria Cicconi

A Maria, collaboratrice del Settempedano, e ai suoi familiari giungano le più sincere condoglianze di tutta la redazione