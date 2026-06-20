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Il gruppo in festa per la conquista del Palio
Il gruppo in festa per la conquista del Palio

Il Rione Settempeda ha festeggiato la conquista del suo undicesimo Palio

in Attualità 20 Giugno 2026 295 Visite

Venerdì 19 giugno ci siamo riuniti per la cena finale del Palio dei Castelli 2026, festeggiando un traguardo storico: con questa splendida vittoria saliamo a quota 11 trionfi complessivi! Un grazie immenso va a tutto lo staff e agli atleti che si sono dedicati anima e corpo a questa magnifica impresa. Il Palio è, prima di tutto, un gioco di squadra, e ognuno ha fatto la propria parte alla grande. La nostra forza è stata la costanza: in ogni singola disciplina non siamo mai scesi sotto il terzo posto, dimostrando una sintonia straordinaria tra tutti i ragazzi.
​Senza nulla togliere agli altri, un plauso speciale va agli atleti della Corsa delle torri: nonostante delle qualifiche difficili, hanno messo in pista una performance da brividi. Tra le loro fila spicca il cuore di chi, pur partendo come riserva, è sceso in campo per ben tre gare consecutive pur di trascinare il rione. Questo è il vero spirito di Settempeda!

Ringraziamo sentitamente l’Associazione Palio per l’organizzazione, il Comune per aver patrocinato e creduto in questa manifestazione, e tutte le contrade rivali per la lealtà e lo spirito sportivo dimostrati. Perché, una volta spenti i riflettori della piazza, ciò che conta davvero sono le amicizie che restano, un patrimonio prezioso da custodire.

​Siamo saliti sul podio anche nel Palio dei Bambini
I festeggiamenti raddoppiano con i nostri piccoli atleti, che hanno conquistato il terzo posto assoluto nel Palio dei Bambini e una meravigliosa vittoria proprio nella Corsa delle torri! Dopo due anni consecutivi sul secondo gradino del podio, questo successo ripaga finalmente tutti i loro sacrifici e la loro costanza. Il futuro del rione è in ottime mani.

​Prossimo appuntamento: Sagra dei Vincisgrassi!

Archiviato questo Palio leggendario, lo sguardo è già rivolto al futuro. Dal 29 luglio al 2 agosto vi aspettiamo alla Sagra dei Vincisgrassi! Tante novità, ottima musica, fiumi di buon cibo e, ovviamente, il re della tavola: il vincisgrasso della tradizione marchigiana.
​Non mancate, vi aspettiamo ai nostri stand per fare festa insieme!

Il presidente del Rione Settempeda, Daniele Prato

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