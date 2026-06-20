Il Rione Settempeda ha festeggiato la conquista del suo undicesimo Palio

Venerdì 19 giugno ci siamo riuniti per la cena finale del Palio dei Castelli 2026, festeggiando un traguardo storico: con questa splendida vittoria saliamo a quota 11 trionfi complessivi! Un grazie immenso va a tutto lo staff e agli atleti che si sono dedicati anima e corpo a questa magnifica impresa. Il Palio è, prima di tutto, un gioco di squadra, e ognuno ha fatto la propria parte alla grande. La nostra forza è stata la costanza: in ogni singola disciplina non siamo mai scesi sotto il terzo posto, dimostrando una sintonia straordinaria tra tutti i ragazzi.

​Senza nulla togliere agli altri, un plauso speciale va agli atleti della Corsa delle torri: nonostante delle qualifiche difficili, hanno messo in pista una performance da brividi. Tra le loro fila spicca il cuore di chi, pur partendo come riserva, è sceso in campo per ben tre gare consecutive pur di trascinare il rione. Questo è il vero spirito di Settempeda!

Ringraziamo sentitamente l’Associazione Palio per l’organizzazione, il Comune per aver patrocinato e creduto in questa manifestazione, e tutte le contrade rivali per la lealtà e lo spirito sportivo dimostrati. Perché, una volta spenti i riflettori della piazza, ciò che conta davvero sono le amicizie che restano, un patrimonio prezioso da custodire.

​Siamo saliti sul podio anche nel Palio dei Bambini

I festeggiamenti raddoppiano con i nostri piccoli atleti, che hanno conquistato il terzo posto assoluto nel Palio dei Bambini e una meravigliosa vittoria proprio nella Corsa delle torri! Dopo due anni consecutivi sul secondo gradino del podio, questo successo ripaga finalmente tutti i loro sacrifici e la loro costanza. Il futuro del rione è in ottime mani.

​Prossimo appuntamento: Sagra dei Vincisgrassi!

Archiviato questo Palio leggendario, lo sguardo è già rivolto al futuro. Dal 29 luglio al 2 agosto vi aspettiamo alla Sagra dei Vincisgrassi! Tante novità, ottima musica, fiumi di buon cibo e, ovviamente, il re della tavola: il vincisgrasso della tradizione marchigiana.

​Non mancate, vi aspettiamo ai nostri stand per fare festa insieme!

Il presidente del Rione Settempeda, Daniele Prato