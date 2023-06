Giovedì 29 giugno torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, convocata per le ore 19 nell’ex aula udienze del giudice di Pace, a Palazzo dei Governatori, subito dopo le comunicazioni del sindaco Rosa Piermattei, figurano un’interrogazione dei gruppi consiliari “Insieme per San Severino” e “San Severino Futura” sullo stato di degrado del tappeto erboso del campo sportivo “Tullio Leonori”, l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, la verifica degli equilibri di bilancio e una variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025.

L’Assise settempedana discuterà poi l’approvazione dello schema del nuovo statuto e del progetto di fusione per incorporazione nella società Assem Spa della società Assem Patrimonio Srl, la convenzione per la realizzazione ed esercizio dell’intervento denominato “Appennino marchigiano, collegamento in cavo interrato a 1320Kv tra la Cp di San Severino e la futura Cp di Villa Potenza”, il parere di conformità urbanistica del progetto per il rifacimento del metanodotto Recanati – Foligno.

Infine saranno discusse due mozioni la prima delle quali presentata dal gruppo consiliare “Insieme per San Severino” sul sistema idrico integrato Ato 3 e la seconda, presentata dai gruppi consiliari “Insieme per San Severino” e “San Severino Futura”, sul progetto dell’impianto eolico “Energia Monte San Pacifico”.