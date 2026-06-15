Lavori pubblici: approvato il progetto per gli interventi sulla pubblica illuminazione

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo a una serie di interventi diversificati sulla rete di pubblica illuminazione che interesseranno varie zone sia del centro abitato che delle aree monumentali e periferiche.

L’operazione prevede un investimento complessivo di 88.900 euro. Il piano, redatto dai tecnici dell’ufficio Lavori pubblici, si articola in cinque macro-interventi mirati a risolvere specifiche esigenze segnalate sul territorio: si va dall’efficientamento energetico e relamping all’illuminazione della zona di Castello al monte, dalla nuova linea di viale Mazzini fino ai nuovi punti luce in via Ponte Sant’Antonio e via Monte Cucco all’interno del giardino pubblico.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico e il relamping verranno ultimati i lavori in alcune vie del centro urbano a completamento di zone già parzialmente riqualificate negli anni scorsi. Nello specifico si interverrà in via Madonna dei Lumi, via San Francesco e nell’area del palazzetto dello sport “Albino Ciarapica”.

Un intervento di forte valorizzazione storico-paesaggistica riguarderà il rifacimento e il restyling dell’illuminazione monumentale del suggestivo plesso del Castello al monte, mentre in viale Mazzini verrà realizzato un impianto d’illuminazione ex novo nel tratto stradale corrispondente al fronte dell’Istituto “Don Orione”, che sarà presto abbattuto per il recupero post sisma, per garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

Sarà inoltre potenziata l’illuminazione pubblica in via Ponte Sant’Antonio. Infine è stata prevista l’installazione di un nuovo punto luce all’interno del giardino di via Monte Cucco per migliorarne la fruibilità dello spazio verde anche nelle ore serali.