Annarita Ortolani di Tolentino è il nuovo presidente del Rotary Club

È Annarita Ortolani di Tolentino, titolare della Gioielleria Tesei Valli, il nuovo presidente del Rotary Club Tolentino per l’anno rotariano 2026-2027. Succede alla treiese Iole Rosini. Il tradizionale passaggio del martelletto si è svolto al Casolare dei segreti di Treia, alla presenza di numerose autorità rotariane, soci e ospiti.

Alla cerimonia hanno partecipato il governatore del Distretto 2090 per l’anno rotariano 2026-2027 Stefano Gobbi, il governatore dell’anno rotariano 2024-2025 Massimo De Liberato, il governatore per il 2027-2028 Stefano Quarchioni, l’assistente del governatore Roberto Calai Giorgio Piergiacomi che ha donato a Iole Rosini una quadretto di ceramica e il prefetto del Distretto 2090 per l’anno rotariano 2026-2027 Chiara Fiorani.

Nel suo intervento, la neo presidente Annarita Ortolani ha sottolineato il valore della continuità nell’azione rotariana. «Questo passaggio del martelletto è nel segno della continuità, come nei messaggi dei presidenti internazionali che si sono succeduti. “Uniti per fare del bene” è stato il motto dell’anno 2025-2026 e “Creiamo un impatto duraturo” è quello del presidente internazionale di questo anno rotariano, Olayinka Hakeem Babalola. Questo sarà il nostro compito: far crescere il club con la consapevolezza che, rafforzando il legame tra i soci e con la comunità, potremo agire insieme creando un impatto che duri nel tempo a livello personale, locale e globale».

Ad affiancare Ortolani nel nuovo direttivo saranno il past president Iole Rosini, il presidente incoming Marco Massei, il vicepresidente Roberto Ballini, il segretario Lorena Tarini, il tesoriere Marco Pinciaroli e il prefetto Daniele Sparvoli. Completano la squadra il presidente Commissione cultura Laura Mocchegiani, il presidente Commissione effettivo Maria Teresa Cristini, il presidente Commissione Fondazione Rotary Leonardo Compagnucci, il presidente Commissione immagine pubblica e comunicatore Carla Passacantando, il presidente Commissione progetti Anna Ruffini, il presidente Commissione amministrazione Fabiola Menichelli, il presidente Commissione Rotaract e Interact Martina Cecarelli, il presidente Commissione ambiente Claudio Alessandrini, il facilitatore della formazione di club Nicola Comodo.

Nel corso della serata, Iole Rosini ha ripercorso l’attività svolta durante il suo anno di presidenza attraverso una serie di slide fotografiche che hanno illustrato i service e le iniziative promosse dal club. Il presidente uscente ha inoltre conferito il prestigioso riconoscimento rotariano Paul Harris Fellow a Fabiola Menichelli, Elvio Giannandrea, Francesco Losego e Giuseppe Moretti.

Sono stati poi consegnati attestati di ringraziamento a tutti i componenti del direttivo uscente e un mazzo di fiori ad Annarita Ortolani. La neo presidente ha ricambiato il gesto donando a Iole Rosini un martelletto commemorativo e un mazzo di fiori, simboli di stima e riconoscenza per l’impegno profuso alla guida del club. La serata si è conclusa in un clima di amicizia e convivialità davanti a una grande torta celebrativa, brindando all’inizio del nuovo anno rotariano e alle sfide che attendono il Rotary Club Tolentino.