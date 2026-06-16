Ambiente: a Canfaito torna la sosta a pagamento per Ferragosto e periodo del foliage

Proteggere il delicato ecosistema della Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, contrastare l’inquinamento dei veicoli a motore e promuovere un approccio più consapevole e rispettoso verso la natura. Con questo spirito, in vista delle giornate di Ferragosto e del suggestivo periodo autunnale del foliage – momenti che richiamano tradizionalmente una massiccia affluenza di visitatori e veicoli a motore – la Giunta comunale di San Severino ha deliberato il ripristino della sosta a pagamento e la gestione della viabilità sul pianoro di Canfaito.

L’atto punta soprattutto a lanciare un chiaro messaggio culturale a tutti gli amanti della montagna, dell’ambiente e delle attività all’aria aperta: l’invito è quello di muoversi verso la Riserva utilizzando mezzi ecologici alternativi. Per chi dovesse scegliere comunque di raggiungere la zona in auto anche quest’anno verrà allestita un’area apposita indicata dall’Unione montana, ente gestore della Riserva stessa.

Il provvedimento della Giunta settempedana prevede la riscossione di un contributo spese che è stato così determinato: tariffa giornaliera, dalle ore 8 alle ore 20 per i giorni sabato 15 agosto; domenica 18, domenica 25 e sabato 31 ottobre; domenica 1, lunedì 2, sabato 7, domenica 8, sabato 14, domenica 15 e domenica 22 novembre di 5 euro per auto, camper, motorhome e van. Ingresso e sosta saranno gratuiti per i motocicli e tutti i veicoli al servizio di invalidi con contrassegno.

Con la fruizione massiccia e indiscriminata del parcheggio di Canfaito, alcuni anni fa si sono verificati numerosi episodi di abbandono rifiuti al suolo e danneggiamenti dovuti all’eccessiva presenza di auto con conseguente innalzamento dei costi per pulizia e manutenzione dell’area a carico del Comune, oltre a congestioni del traffico veicolare nelle giornate “di punta” nonché ad inquinamento atmosferico e disagi agli animali al pascolo.