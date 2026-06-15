Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, parla di mercato e welfare

Un momento di riflessione e di formazione sulle sfide cruciali che investono oggi il sistema del welfare e il ruolo degli operatori sociali. Giovedì 18 giugno, dalle ore 15, la Sala degli Stemmi del Palazzo comunale ospiterà il corso di formazione dal titolo “Il mercato e il welfare: orientarsi nella complessità del lavoro sociale”.

L’evento, patrocinato dal Comune, vede la sinergia degli Ambiti territoriali sociali (Ats15, Ats16, Ats17 e Ats18) in collaborazione con le realtà del terzo settore “Il Faro” e “Cooss Marche”.

Il corso nasce da un interrogativo nodale e quantomai attuale per chi opera quotidianamente nei servizi alla persona: perché all’aumentare della domanda di welfare corrisponde un aumento del logoramento psicofisico per chi ci lavora?

L’incontro si propone di scardinare un vero e proprio cortocircuito politico e organizzativo. La crisi della professione sociale, infatti, non è più legata soltanto al mero carico di lavoro, ma deriva dall’applicazione di rigide logiche di mercato a bisogni umani intrinsecamente complessi. Quando l’intervento di cura viene ridotto a un “prodotto” standardizzato e l’utente viene trattato come un “cliente”, l’operatore rischia di rimanere schiacciato tra le griglie delle prestazioni quantitative e l’imprevedibilità delle fragilità umane.

L’incontro alternerà l’analisi filosofica a strumenti strettamente operativi, esplorando le contraddizioni dell’aziendalizzazione della cura. L’obiettivo finale è fornire agli operatori chiavi di lettura pragmatiche per ripensare la progettazione, difendere la cultura vivente dei territori e restituire la necessaria sostenibilità, potere e senso al mandato professionale sociale.

A guidare i lavori sarà un relatore di assoluta autorevolezza ed esperienza sul campo: Gianfranco Alleruzzo, attuale Presidente di Legacoop Marche. Alleruzzo opera nella cooperazione sociale dal 1988, avendo vissuto l’intero percorso professionale radicato sul campo: prima come educatore, poi come coordinatore, fino a ricoprire l’incarico di responsabile della formazione e la presidenza della Cooperativa Labirinto. Oggi traduce questa decennale esperienza operativa nella progettazione strategica di sistemi di welfare.

La cittadinanza, i professionisti del settore e gli amministratori locali sono invitati a partecipare a un appuntamento che mira a ridefinire il futuro e la dignità del lavoro sociale nei nostri territori.